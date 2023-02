Pesaro, la invitano a pranzo e le rubano soldi e carta

La invitano a pranzo per ruberle soldi e bancomat

Pesaro, 16 febbraio 2023 – Pranzo con ’delitto’. La invitano a mangiare a casa loro ma solo per rubarle il bancomat dalla borsa con cui vanno anche a fare spesa. E questo è solo uno dei colpi messi a segno da una coppia di fidanzati 40enni rinviati a giudizio con l’accusa di furto aggravato (difesi dall’avvocato Giulia De Luca). Ma il Diabolik e l’Eva Kant di casa nostra, 45 anni lei, originaria di Carrara, già in carcere a Villa Fastiggi, e 42 lui, di Fossombrone, non hanno la stoffa degli originali di carta che riescono sempre a farla franca. A questi in carne e ossa non ne è andata dritta una. Almeno da quanto è emerso dalle indagini che li hanno portati a processo. Tra gli ultimi colpi c’è quello dell’invito a pranzo con (brutta) sorpresa per l’ospite. Secondo l’accusa, la coppia ha fatto lasciare la borsa della donna in una stanza, poi l’hanno fatta accomodare a tavola e, appena sono stati sicuri di non essere visti, le hanno arraffato il portafoglio e il bancomat all’interno. Dentro c’era anche un fogliettino col pin. Finito il pranzo e liquidata l’ospite, i due sono andati a fare shopping prima al...