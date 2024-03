"Io, Aido, Romani e Serafini. Così è nato il nostro sport"

Guidelli

Influencer? Mo bedagì. Agostino, ‘Tinella’, Ercolessi, cent’anni suonati, raccoglie un mucchio di follower ad ogni sillaba. E i suoi like li strappa al ritmo d’una vita fatta di cuori veri, palpitanti di passioni e sport vissuto sulla pelle. Una pelle rimasta tostamente liscia e una schiena dritta che, quando li vedi sbucare in via Zanella, al ritorno dal mare verso casa sua, non ci credi. Un ironman di testa, un pluriatleta di curriculum e un ricco di spirito, che come niente fosse scrive libri, nuota a dorso e stile e tiene lezioni nelle scuole.

Lasciando a chi ne sa di più gli aneddoti che lo riguardano, ‘sto giro becchiamo Tinella in un sabato qualunque dei suoi e lo interpelliamo sulla sua vita, lo sport pesarese. Della materia, a fine anni Sessanta, scrisse col Panathlon il celeberrimo ‘Al traguardo dei ricordi’ che il nostro Franco Bertini custodisce come l’ostia nei tabernacoli della nostra redazione.

Tinella, dove sta oggi?

"Ohilà, che bello sentirvi al telefono a voialtri del Carlino. Sto qui, a casa mia, con la figlia e la famiglia".

Le va di parlare di sport pesarese?

"Come no. Solo che dovete pazientare. L’intervista, fatta al telefono con me, è dura. Ci sento poco".

Tranquillo. Allora, su, faccia un bilancio generale...

"Direi che va discretamente, ma potrebbe andar meglio. Perché Pesaro ha tutto, tranne il fondamento dello sport: l’atletica leggera. Non esiste più una squadra".

Partiamo dal calcio...

"Eh, croce e delizia. Io ho fatto parte della Vis, ma come atleta, quando era una polisportiva. Oggi vedo una squadra altalenante, ma non è questione di giocatori. Questo sport oggi è fatto solo di costi. È difficile mantenere certi livelli".

Vada col basket...

"Mi rivedo sempre accanto ad Aido Fava e Scrima. Poi vedo tutto il resto. E vedo anche Scavolini, un sant’uomo cui Pesaro dovrebbe fare una statua in piazza, come a Garibaldi. Vedere le sconfitte di oggi fa male. Ma bisogna adattarsi. Anche questo sport è diventato una questione di soldi e americani".

E del volley, cosa ci dice?

"È sempre stato lo sport di noi ragazzi. Pesaro ha tradizione ma il bello delle ragazze di Vallefoglia è che sono espressione di un centro periferico ma che col suo nome fa il giro d’Italia".

Il rugby dà soddisfazioni, non crede?

"Ho conosciuto i nostri pionieri, poi Toti Patrignani. Oggi lo vedo come una realtà meravigliosa, di gente seria. Atleti veri e inquadrati. Avanti così, Kiwi".

Siamo città dei motori...

"Come scordarsi delle ‘m’ pesaresi. Dorino Serafini era un amico. Io abitavo davanti alla Benelli. E noi sentivamo il rombo di quei prodigi. Ancora ho nel naso l’odore di olio di ricino che lasciavano. E rivedo i meccanici della Benelli sulle scale della chiesa del Porto, con le mani sporche di olio e le pagnotte con la mortadella. Mi commuovo a ripensarci".

Tinella, ma il nuoto? Lei al porto ci è nato...

"Quell’acqua color verdastro, quasi scura, è stata la nostra casa. Angelo Romani era il nostro nume. Oggi, dopo Filo Magnini, speriamo di tornare a livelli eccelsi. Il porto, per noi pesaresi, è il luogo di un battesimo collettivo".

Poi gli antipodi della città di mare: lo sci.

"No, non sono gli antipodi. Una volta nevicava di brutto. Abbiamo fatto una gara sull’Ardizio. Le organizzava il Fascio. Ci davano gli sci. Ma anche sul San Bartolo scendevamo. Accanto al cimitero ebraico, c’era una discesa stupenda. Ma una volta persi uno sci, che volò direzione mare. Andai a cercarlo fino a Soria".

Il tennis?

"Era roba per la Pesaro bene. Anche oggi. Ai tempi mi ricordo lo storico Brancati. Poi i mitici campi del curvone...".

Ercolessi, Pesaro ha una tradizione gloriosa nel pugilato. Ma oggi chi lo sa?

"Eh, in pochi ricordano. I primi tempi salivamo su alla montatina, alla chiesa sconsacrata della Maddalena. Si sentiva scazzottare di brutto. C’erano Cioppi, Bezziccheri e anche un giovane Masetti, grande talento. Ecco, lui era l’eccezione. Perché la boxe a Pesaro è sempre stata roba molto proletaria. Masetti era un emblema della città bene".

Nel ciclismo non abbiamo mai troppo spiccato...

"Rare eccezioni. Ma non dimentichiamo Alceo Moretti, nell’entourage di Coppi. Fu lui a farmi conoscere a Gianni Brera".

Ercolessi, lei porta giustamente in una parte del suo cognome il nome ‘Ercole’. Ha cent’anni ma fa paura...

"Dice davvero? Boh, io sono stato sempre in mezzo ai giovani come maestro e sportivo. Questo, forse, mi ha giovato. Guardare avanti, con speranza".

Quanto sport macina oggi?

"Mi faccio una passeggiata al mattino e d’estate sto parecchio in acqua, nuoto a dorso".

E poi, su, lo dica. Non c’è nulla di male...

"...Poi anche zappare nella casa della Gorga, tra Candelara e Novilara, mi ha aiutato a restare così".

Ma non aveva detto che sarebbe stata una fatica l’intervista al telefono? Lei finge di sentirci poco...

"Ah, se lo dice lei...".

Dritto come un lampione, fisico bestiale.

"D’estate sa che faccio? Vado a marina, a nuotare. Poi dico al bagnino di dare ogni tanto un occhio. Potrei non riemergere. Ma non è ancora successo. Ho ancora tanta voglia di vivere".