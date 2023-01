"Io ho preso casa a San Marino e pago il 6%" Ecco come un pesarese bypassa le tasse

Giuseppe Belli

Un ex pilota dell’Alitalia è per mentalità un cittadino del mondo. Stare sull’Algarve nel sud del Portogallo, il regno dei giocatori di golf, oppure da un’altra parte, cambia poco. Perché la scelta di Giuseppe Belli (foto), classe 1948, casa e famiglia a Novilara è stata quella, dopo che ha mollato la cloche dell’aereo, di trovare un luogo dove stare bene e dove poi la pensione la percepiva praticamente senza tasse. Ora ha trovato il suo paradiso ‘fiscale’ a due passi da casa e cioè a San Marino dove il prelievo è del 6 per cento "mentre su una pensione come la mia in Italia avrei avuto un prelievo del 43%. Lei capisce: la storia cambia".

Ma non era in Portogallo?

"Certo e ci sono arrivato nel 2016. Alcuni miei colleghi erano andati a vivere, sempre per ragioni fiscali, a Cipro, ma era un posto che non mi dava serenità. Dopodiché, grazie anche all’Unione Europea, gli stessi benefici per i pensionati li hanno estesi anche al Portogollo. Per cui per sei mesi all’anno, al fine di godere dei benefici fiscali, ho trovato una abitazione nella regione dell’Algarve. Ho anche comprato casa e non ero solo. Adesso si è aperta la finestra di San Marino e sono diventato cittadino abituale della piccola Repubblica a due passi da noi".

Cosa intende non ero solo quando stava in Portogallo?

"Che dai dati che risultano a me sono tra i 50 e i 60 mila i pensionati italiani che hanno preso residenza in Portogallo. E sa qual è il bello di tutto?".

No. dica...

"Che nel giro di 5 anni quel Paese ha rimesso a posto i suoi conti. Perché arrivano non solo dall’Italia, ma da tutta Europa. Nella zona dove ero io ora hanno costruito villette da 2-2,5 milioni di euro proprio per i pensionati".

Che riflessione le porta questa storia?

"Che se in qualche zona d’Italia ci fossero le stesse condizioni nessuno se ne andrebbe fuori. Pensiamo ai paesini vuoti e disabitati della Calabria, oppure le isole sotto la Sicilia. Io, e come me credo tanti altri, saremmo restati in Italia, ed i nostri soldi li avremmo spesi qui".

Tutte rose e fuori?

"In realtà volevo andare via dal Portogallo perché i due anni di Covid sono stati pensatissimi, Per tornare a casa 2300 chilometri in macchina per 32 ore. Per cui prima di venire a sapere di San Marino stavo pensando all’Albania dove il prelievo è zero".

Ma se sta male come fa?

"Stesso trattamento che ho in Italia. L’associazione Aire ti offre questa possibilità per cui le cure mediche sono a carico dello Stato italiano".

Anche a San Marino?

"Anche... anche se inizialmente mi avevano chiesto un versamento di 300 euro al mese per tre anni, Poi sono andato ad informarmi all’ospedale e mi hanno detto che mi dovevo pagare eventualmente le cure. Sono andato all’Inps, quindi da alcuni medici ed il trattamento Aire è valido anche per lo Stato di San Marino, per me e per i miei familiari".

Come ha saputo della strada per l’alto Montefeltro?

"Da un amico. Mi ha indicato un commercialista che seguiva queste pratiche. Ho fatto richiesta con tanto di promessa di affitto di una casa. Ho dimostrato che soddisfavo le loro richieste

e cioè una pensione di 50mila euro lorde, oppure nel caso 300mila euro mobili. Quindi l’apertura di un conto corrente nelle loro banche. Fatto tutto..."

E quindi?

"Ho preso una casa di 100 metri quadrati proprio nel cuore del centro storico. Ho preso armi e bagagli e mi sono treasferito lì".

La gendarmeria ha effettuato controlli?

"Mi hanno chiamato e poi sono venuti a fare un controllo nella mia abitazione. Gas attaccata, copntratto elettrico asttaccato, quindi tutto regolare. Finita la storia".

E per quanto tempo deve essere residente non abituale?

"Per 183 giorni all’anno, esattamente com’era in Portogallo o in altri Paesi dove vige questa regola".

Il ’paradiso’ a 35 chilometri: non è un gran sacrificio...

"Direi di no. Soprattutto per tornare a casa non devo fare 3200 chilometri e 32 ore di macchina", dice ridendo Belli.

Il regalo della Befana è finito qui o c’è dell’altro?

"C’è anche dell’altro perché quelli come me che hanno residenza all’estero hanno agevolazioni fiscali anche in Italia, perché io sono cittadino italiano".

Faccia un esempio

"Io ho dei redditi extra pensione perché avevo fatto investimenti a Montemaggiore, strutture ora date in affitto. Sulla cifra incassata avrei dovuto pagare il 43% per cento a salire. Mentre ora pago solamente il 23 per cento di extra".