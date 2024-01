"Io, negli Usa, dove lo sport a scuola è un valore"

"E’ un’esperienza pazzesca che consiglio a tutti. Qui, qualunque sia il tuo livello di preparazione atletica, vieni trattato come un professionista. Mi spiace solo essere l’unico pallavolista italiano partito quest’anno". Frequenta il primo anno di Scienze Motorie alla Mount Mercy University di Cedar Rapids (capoluogo della contea di Linn, nello Stato dell’Iowa, Usa) il 20enne fanese Alessandro Spendolini, che racconta la sua storia per spronare altri giovani come lui a non sacrificare il loro talento sportivo per intraprendere un percorso di studi universitario. O vice versa. "Alle superiori, il fatto che giocassi a volley in serie C, è sempre stato un problema - racconta la banda/schiacciatore cresciuto nella Virtus Volley Fano -. Il fatto che tornassi da una trasferta alle prime luci dell’alba del lunedì, non mi concedeva la possibilità di assenso o giustificazioni. Alcuni prof mi dicevano addirittura che dovevo concentrarmi solo sullo studio. Qui invece lo sport è parte integrante del percorso scolastico e universitario". Tant’è che lui, grazie ad una borsa di studio per meriti sportivi destinata a studenti stranieri, sta vivendo una bellissima esperienza formativa a tutto tondo. "Sono arrivato qua il 23 agosto scorso. Non avevo una grandissima conoscenza dell’inglese - racconta -, ma già dopo tre settimane non era più un problema. Stare qua è un sogno. In Italia non si può fare una cosa del genere, unire sport e studio. Le assenze sono giustificate, non per questo ci si può impegnare meno nello studio. Noi sportivi dobbiamo tenere una media di voti superiore al C (70 su 100) altrimenti non possiamo essere schierati in squadra. Ma il voto finale non è dato da un solo esame finale, bensì dalle presenze in aula e i voti dei vari quiz durante il semestre". Dell’Italia gli mancano il cibo e gli amici, ma a tutti consiglia di raggiungerlo. "E’ un’opportunità fantastica per i nostri figli - spiega sua madre Francesca - ed è un peccato che sia poco conosciuta. Dalle Marche, infatti, quest’anno sono partiti solo due ragazzi. Circa 300 in tutta Italia. Noi siamo venuti a conoscenza di quest’opportunità grazie ad alcuni studenti stranieri che Alessandro ha conosciuto nel suo Erasmus a Praga. Poi, attraverso un’agenzia apposita, abbiamo inviato dei filmati delle sue partite alle università americane iscritte ai campionati di volley". Tiziana Petrelli