"Io non ho mai taciuto sull’ospedale"

"Mai taciuto sull’ospedale, anzi, lavoriamo per portare a casa tutto quello che si può...". Massimo Berloni risponde al Comitato pro ospedale che lo accusa di acquiescenza rispetto alle scelte regionali. Scrive il sindaco: "Non è nel mio stile polemizzare, ma quando si infarciscono di sterile demagogia argomenti importanti e delicati, è impossibile non rispondere. Il sindaco non tace sull’argomento, ma cerca piuttosto di agire e lavorare con impegno, costanza e dedizione, come ha sempre fatto in questo anno e mezzo di mandato, senza concedere nulla a facili promesse e illusioni. Non mi sembra che con la speculazione e la strumentalizzazione politica, in questi anni, si siano ottenuti risultati concreti in termini di potenziamento dei servizi nell’ospedale di Fossombrone; tutt’altro: i servizi sono progressivamente diminuiti dal 2016 al 2021, anche a causa di un atteggiamento caratterizzato dalla totale assenza di rapporti – se non addirittura da una latente contrapposizione polemica – con l’amministrazione regionale e con chi la rappresentava. Il sottoscritto, la giunta e il presidente della commissione speciale Marco Bartoli stiamo costantemente monitorando la situazione e abbiamo aperto da tempo una interlocuzione costruttiva con la Regione; spenderemo tutte le energie disponibili per cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Detto ciò, siamo convinti che Fossombrone possa e debba essere un ottimo ed efficace filtro per ospedali come Pesaro, Fano e Urbino; così come siamo certi che sia necessario potenziare la diagnostica e il laboratorio, mantenere e se possibile accrescere i posti letto disponibili, conservare e ampliare i servizi territoriali, migliorare la capacità di diagnosi e trattamento di patologie di bassa e media complessità, pretendere servizi ambulatoriali articolati, stabili ed efficienti e risposte congrue per i casi di emergenza-urgenza. Non a caso, anche grazie alla ferma attenzione riservata dall’amministrazione comunale a questo tema e ai costanti contatti con le competenti istanze regionali, questi aspetti sono contemplati e sviluppati, con specifico riferimento alla struttura di Fossombrone, nel Piano Socio Sanitario Regionale, che invitiamo chi ancora non l’abbia fatto a leggerlo".

