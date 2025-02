"Io perseguitato a scuola da ragazzino". Ma bocciano la sua mozione anti-bulli: "È pretestuosa, solo propaganda"

Il diario di scuola strappato, il banco vandalizzato con insulti sprezzanti e nel cuore la ferita dell’emarginazione: "Ero il ciccione da prendere in giro. Poi peggio, sono diventato il diverso da schernire. Avevo solo 13 anni. Se non avessi avuto la mia prof, Cristina, non so come ne sarei uscito". Antonio Bartolomei, oggi 28 anni, rivanga nel suo passato di adolescente, per far riflettere più persone possibile sul bullismo. Il racconto è diventato pubblico martedì sera, durante il consiglio, quando Bartolomei, da consigliere comunale di Forza Italia, ha chiesto alla giunta, con una mozione, di impegnarsi nella prevenzione del bullismo tra i giovani. A sorpresa – vista peraltro la genericità degli intenti descritti nella mozione – la sua proposta è stata bocciata. "Bullizzato due volte" è stato il commento micidiale di un consigliere infastidito dalla performance a cui aveva appena assistito, appena verificato l’esito della votazione. Dei 16 consiglieri di maggioranza solo due si sono smarcati votando a favore. Sono stati Lorenzo Lugli del Movimento 5 Stelle e Adriana Fabbri di Avs, Alleanza verdi e sinistra. Entrambi prima di votare a favore hanno espresso la propria vicinanza al giovane consigliere che con quella sua testimonianza aveva commosso gli animi e destato parole di stima. Ma sono stati gli unici a votare coerentemente alla propria attestazione di solidarietà.

Già al terzo intervento – fatto da Simonetta Drago (Pd) – s’è capito come sarebbe girato il vento. In particolare Drago, dopo aver elencato le tantissime attività che l’amministrazione comunale fa e ha fatto per la prevenzione al bullismo ha spiegato perché ha votato contro. "Voglio dire – ha detto la prof – che molto è stato fatto e chiaramente ancora tanto bisogna fare. Non bisogna mai abbassare la guardia, dobbiamo cercare sempre nuove strade di contrasto e di prevenzione e per questo avevamo chiesto ai presentatori della mozione di poter lavorare in una commissione politica ed educativa su questo tema: sarebbe stato maggiormente produttivo sia per verificare l’esistente e sia per armonizzare le nuove proposte di intervento. Questo è un modo serio di lavorare. Non si lavora di pancia, si lavora con la testa. A questo punto la presente mozione mi pare poco funzionale, poco rispettosa e pretestuosa". Drago è scesa nel dettaglio: "E’ poco funzionale perché se l’obiettivo del gruppo di consiglieri che l’ha presentata fosse stato davvero il contrasto al bullismo, al cyberbullismo, allora si sarebbe dovuti partire dal lavoro in commissione, luogo deputato ad un confronto approfondito e non estemporaneo. (...). Da quanto detto, – ha concluso la Drago, prima di specificare che la sua analisi era rivolta al gruppo consiliare e non certo a Bartolomei – mi pare evidente anche il carattere pretestuoso e strumentale della mozione. Il tema mi sembra troppo importante e delicato per farne oggetto di visibilità politica e mera propaganda".

A Bartolomei abbiamo chiesto un commento. "Sinceramente la bocciatura della mozione è stata una sorpresa – ha detto –. Ho apprezzato la vicinanza di tutto il consiglio comunale. Non tutti hanno compreso le mie intenzioni, forse". Bartolomei ha definito quegli anni come “terribili“. "Purtroppo ho subito degli atti di bullismo a causa del mio sovrappeso e del mio presunto orientamento sessuale. Il fatto di essere stato preso in giro, ancora oggi si ripercuote su di me, nonostante abbia imparato ad accettarmi. Per intenderci al mare faccio fatica a togliermi la maglietta. E’ rimasto il riflesso condizionato delle angherie subite: sembra indelebile".

Quali sono state le altre conseguenze? "Fino a 23 anni, ho tenuto segreto il mio orientamento sessuale, come se amare un altro uomo fosse una cosa sbagliata. Ho vissuto di nascosto, condizionato dalla vergogna, provata tanti anni prima. Ci ho messo molti anni a liberarmi da pensieri e pregiudizi sbagliatissimi".

Perché ha sentito il bisogno di raccontarsi pubblicamente? "Per avvicinare chi come me ha sofferto o è ancora vittima di vessazioni: la mia storia vuole testimoniare che c’è sempre una via d’uscita. La forza di dire basta c’è ed è dentro di noi".

Come ha trovato la forza di reagire? "Grazie a Cristina, la mia insegnante. Rientrando in classe da una ricreazione, vidi il mio diario semi distrutto, sporcato di insulti e scherno. Esplosi davanti a quella ingiustizia e feci un discorso che ricorderò per sempre. Non sarei mai più rimasto in silenzio. La mia prof intervenne dandomi forza. Condannò quel gesto ignobile ancora sotto gli occhi di tutti. E da lì iniziai anche la mia attività ‘politica’ nel non voler più lasciare indietro nessuno dei miei compagni. Soprattutto quelli che venivano insultati. Negli anni successivi sono riuscito, con orgoglio, a diventare rappresentante di classe, ottenendo il consenso anche di quanti, fino a quel momento, mi avevano insultato. Per me è stata la vittoria più grande. Ancora oggi, davanti ad una ingiustizia, combatto".

Sulla questione si è espresso anche il segretario regionale di FI, Francesco Battistoni ringraziando "Bartolomei per il suo coraggio e per aver messo a nudo le sue fragilità, dimostrando che la politica vera si fa col cuore" e affermando che "Forza Italia presenterà in tutti i comuni marchigiani la stessa mozione, appena bocciata dal comune di Pesaro"