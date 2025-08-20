"Io sono con Acquaroli e ascolto sempre i cittadini"

In corsa alle prossime elezioni del Consiglio Regionale di fine settembre ci sarà anche Fernanda Sacchi, candidata nella lista di Forza Italia. Lunedì a Mercatello sul Metauro l’ex sindaco ha presentato la sua candidatura in ticket con l’assessore uscente Stefano Aguzzi, sostenuta dai leader provinciali del partito: "Vengo da 21 anni di amministrazione comunale di Mercatello, cominciata da consigliere, poi assessore e infine sindaco per 10 anni. Per 7 anni sono stata presidente dell’Unione Montana Alto Metauro e ora svolgo anche il ruolo di consigliere provinciale, votata dai colleghi amministratori. Ho scelto Forza Italia fin dal 2004 e non ne sono mai uscita e non ho mai cambiato casacca, perché vedo un partito liberale che da la possibilità del confronto, senza estremismi, che può fungere da trait d’union tra le varie forze della coalizione a sostegno di Acquaroli".

Perchè la sua candidatura?"La mia è una passione importante per la politica e ho visto in questi anni come sia importante la possibilità di ascoltare i cittadini e le loro esigenze. Credo che l’entroterra, anche se non portiamo un bacino grande di voti, debba fare massa critica e unirsi intorno ad un nome, una figura che possa portare in Regione quello che i cittadini hanno bisogno di dire. Non farò promesse – non sono quel tipo di politico –, ma voglio rappresentare le istanze del mio territorio in regione, battermi perché tutte le voci vengano ascoltate. In questa legislatura sono state fatte tante piccole cose per il nostro territorio, come riaprire il punto prelievi di Mercatello, ora mi piacerebbe si possa creare una Casa della Salute a Urbania, anche per decongestionare l’ospedale di Urbino. Posso garantire che amministrerò con il cuore, come mi dice sempre un amico".

Anche l’assessore uscente Stefano Aguzzi ha sottolineato l’attenzione all’entroterra nella legislatura Acquaroli, portando come esempi azioni e bandi attivati in più settori: "Forza Italia ha fatto un lavoro di confronto importante nell’azione di governo. Abbiamo sicuramente una bella squadra sul territorio e uno degli obiettivi è riportare l’attenzione sull’entroterra per lasciarlo vivo e combattere lo spopolamento, di abitanti e di servizi. In questi cinque anni abbiamo iniziato ad operare, ora fateci portare a compimento il percorso".

A presentarla erano presenti anche la segretaria provinciale Elisabetta Foschi, Gianmarco Cecconi, del coordinamento provinciale Forza Italia e Mauro Marinucci, capogruppo di Pesaro.Andrea Angelini