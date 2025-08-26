Io sono la Protezione Civile: 25venticinque ragazzi a scuola di emergenza e legalità

Pesaro, 26 agosto 2025 – Non è un campeggio qualunque quello che si sta svolgendo in questi giorni accanto alla chiesa di Sterpeti. Venticinque ragazzi, provenienti dai comuni limitrofi, si stanno allenando per diventare, almeno per una settimana, “piccoli angeli del soccorso”. Dal 24 al 31 agosto, infatti, è in corso il campo scuola “Io sono la Protezione Civile”, un’esperienza formativa che mescola esercitazioni pratiche, lezioni teoriche e soprattutto la scoperta di cosa significhi lavorare insieme per il bene della comunità. Tra tende, attrezzature e caschi gialli, i ragazzi imparano come comportarsi nelle emergenze, come gestire un primo intervento in caso di incidente, e cosa significa coordinare i soccorsi quando il caos sembra prendere il sopravvento. Non solo pratica, però: al centro ci sono anche i valori della legalità e del rispetto delle regole, temi affrontati con il supporto del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fano e dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, che hanno spiegato ai giovani partecipanti come la sicurezza e la giustizia siano le fondamenta di ogni convivenza civile.

Un’iniziativa che non si limita a insegnare come montare una tenda o usare una radio ricetrasmittente, ma che vuole trasmettere ai ragazzi la consapevolezza che fare squadra, aiutarsi a vicenda e fidarsi l’uno dell’altro può fare la differenza in momenti difficili. Per qualcuno sarà solo una parentesi estiva, per altri forse la scintilla di una vocazione futura. Per tutti, un modo per guardare da vicino chi ogni giorno si mette al servizio degli altri, ricordando che la Protezione Civile non è solo un corpo di volontari: è un vero e proprio modello di cittadinanza attiva.