"Io, staffetta partigiana rubavo fucili in caserma"

Gli ultimi partigiani viventi si raduneranno a Borgo Pace il prossimo 23 luglio, in una giornata dedicata Walkiria Terradura, recentemente scomparsa, e a cui parteciperà anche il partigiano Ginesio Rulli, detto Gianni, che compirà 95 anni il prossimo mese.

Rulli, quando e come ha cominciato a fare il partigiano?

"Mia mamma Angela Spadoni conosceva Pompilio Fastiggi, a Pesaro, lei stessa era partigiana e non voleva che anche io la seguissi. Ma io non le ho dato retta. Il fratello di mia madre faceva il calzolaio in via Passeri, aveva otto figli. C’era la fame. Egli riuscì ad avere da un ufficiale tedesco un permesso per un piatto di minestra alla caserma Del Monte. Gli ho detto: “Vengo anche io“. Così a 14 anni iniziai a frequentare la caserma. La conoscevo bene. Un giorno vedo una saletta che conduce a un vano, mi accorgo che c’erano fucili e ho avuto l’idea di rubarli per consegnarli ai partigiani di San Pietro in Calibano".

Come ha fatto a rubarli?

"In via dell’Acquedotto sulla destra c’era un cancello alto sei metri. Lo scavalcavo di notte. Allora ero forte, coraggioso e anche incosciente. Così rubai i primi fucili. Quando mia madre lo seppe mi rimproverò molto e mi vietò di rifarlo, così come i comandanti partigiani Lupieri e Carboni: “Sei matta? Lo ammazzano, non vogliamo avere un ragazzo sulla coscienza“, le dicevano. Ma io continuai. Portavo i fucili a lei e alla Lina, la sorella di Pompilio Fastiggi, li lasciavo sulla sponda del fiume Foglia e loro li facevano arrivare ai partigiani"

Ma i tedeschi non se ne sono accorti?

"Sì, i tedeschi a un certo punto si accorsero che mancavano armi e coperte e cominciarono a sospettare anche di me, forse per una spia. Un giorno ero al bar, in via Passeri, mi vengono a chiamare e mi dicono: “Gianni i tedeschi e i fascisti hanno ribaltato tutto a casa tua“. Allora corro a casa, trovo un fascista e due tedeschi: “Proprio te cercavamo“, dicono, e mi portano alla caserma dei bersaglieri dove resto per una settimana recluso. Mi minacciano “Se non parli ti fuciliamo“. E io: “Ma scherzate? Io non so nemmeno come si usano le armi, non ho mai rubato nulla“. Mia madre era disperata, in quei giorni veniva in caserma piangente supplicando di liberarmi. Fatto sta che non parlai e dopo una settimana mi rilasciarono davvero. Un episodio mi salvò"

Quale?

"Esattamente il giorno prima della perquisizione dissi a mio padre: “Babbo, qui in casa ho un fucile, meglio farlo sparire“. Lo nascosi in un sacco di juta e mi incamminai a Villa Fastiggi per consegnarlo ai partigiani. A un certo punto incontro un tedesco. In tasca stringevo una bomba a mano Balilla, di quelle che facevano più rumore che altro, ma pronta all’uso: gliel’avrei tirata, ma quel tedesco per fortuna non mi fermò".

Ha continuato a rubare armi?

"Sì. Un giorno salgo le scale del palazzotto della caserma dove dormivano i soldati. Alla finestra c’era una mitragliatrice ben visibile dall’esterno. La prendo in mano, è molto pesante. Faccio l’errore di spostarla. Un gruppetto di soldati, con un binocolo, si accorge che la mitragliatrice non è più alla finestra, li sento arrivare con la camionetta, salgono le scale, non posso più scappare, allora apro la finestra e mi nascondo sul davanzale, richiudendola: se l’avessero spalancata sarei precipitato nel vuoto per oltre dieci metri. Ma un giorno capitò l’incredibile"

Che cosa?

"Mia madre e la Lina Fastiggi andarono al fiume a prendere i fucili che avevo lasciato per loro. Li caricarono su un carretto coprendolo con tanta legna. Giunte all’altezza di un mulino a San Pietro in Calibano però dovevano spingere il carretto su per una salita. Le aiutò un soldato tedesco che inconsapevolmente fece in modo che le armi arrivassero ai partigiani della Brigata Gap".

Davide Eusebi