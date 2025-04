"Io tranquillo, già venduto cosa dovevo vendere"

"Tranquillo? Più che tranquillo". Abbiamo contattato telefonicamente Domenico Londei recordman dei debiti tributari con il fisco ieri poco prima delle 13.

Signor Londei, lei ha un debito di 166 milioni di euro con il fisco, cosa risponde?

"Guardi, Io sto mangiando uno snack perché ho finito la palestra adesso e ho la coscienza tranquilla su tutto. Più tranquillo di così. Io sono pacifico come una Pasqua. Ma scherziamo? Ho già venduto tanti anni fa quello che c’era da vendere. Adesso prendono le quote, prendono i soldi che ci sono nelle banche. A me va bene tutto. Sono più che sereno. Di più. L’ansia la devono avere gli spacciatori di droga, loro devono avere l’ansia che qualcuno li prenda. Io sono tanto tranquillo".

Può dirci da cosa deriva questo debito così cospicuo?

"Io per quel debito ho fatto sette processi penali, e li ho vinti tutti. È solo che è difficile uscire dal tributario, e lei lo sa meglio di me. Ho fatto sette processi penali e sono stato assolto dappertutto, sette". "Lei non sta capendo quello che dico io. Io sono a posto. Ho fatto 7 processi e li ho vinti tutti perché il fatto non costituisce reato. Addirittura in Cassazione, scriva questo".

La stessa tranquillità, Domenico Londei, l’aveva mostrata anche nella vicenda della discarica di Riceci. L’avevamo intervistato il 5 maggio 2023. I tir con i rifiuti, se il progetto della discarica fosse andato in porto, sarebbero passati in un terreno di sua proprietà. "Ho detto a quella società che farò passare gratis i camion dei rifiuti nella mia terra. Se la legge glielopermette, per me possono farla".