"Io truffato e deluso da chi poteva aiutarmi"

"Truffato e deluso". Davies Fraternali, titolare della 2Mm foto di via del Novecento, ci ha scritto una lettera: "Sono stato vittima di una truffa online con dinamiche che fanno pensare ad un’organizzazione internazionale che credo agisca con modalità seriali, quindi, a mio parere, una situazione molto grave", la premessa di Fraternali che poi entra nei dettagli: "Sono stato contattato via mail per la vendita di un prodotto usato in seguito ad un mio annuncio, essendo un commerciante di articoli fotografici, Foto 2MM Marco & Maurizio, in via del Novecento a Pesaro. Il truffatore è stato molto convincente, grazie a trattative durate diversi giorni, invio di documento d’identità, indirizzo e-mail coerente ed infine con una storia credibile con tanto di dettagli: si trattava di un regalo al nipote, studente in Spagna, quindi con indirizzo di spedizione differente dal richiedente".

"Inizialmente – spiega Fraternali – questi truffatori chiedono se si è disponibili a spedire la merce, poi di poter pagare con PayPal per motivi di sicurezza reciproca. Nella mail della transazione PayPal, in tutto e per tutto credibile per dettagli e indirizzo di provenienza, l’attenzione cade sul fatto che il denaro verrà reso disponibile al momento della consegna del pacco che deve necessariamente essere spedito entro 2 giorni, causa l’annullamento della transazione. Viene richiesta una procedura, con invio del codice di spedizione, che permetterà di attivare l’operazione sul proprio account PayPal, cosa che ovviamente non avviene. Quando mi sono reso conto di essere stato ingannato, mi sono subito attivato nel tentativo di fare il possibile per bloccare la truffa ed è quì che è iniziata la vera avventura.

In pratica, qualunque mia azione è stata vana". A partire, continua Fraternali, "dal corriere che, nel momento in cui scrivo, non ha ancora “potuto” bloccare la spedizione, nonostante sia stato allertato che sta per consegnare un pacco a un truffatore.

Per non parlare delle istituzioni, Polizia Postale in primis che non è letteralmente raggiungibile, sia da portale sia telefonicamente: al numero fisso si riceve un messaggio di utente non raggiungibile e col paradosso che recandosi alla sede di Pesaro non si è ricevuti per mancanza di appuntamento telefonico. Invano mi sono rivolto anche alla Questura".