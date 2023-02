"Io, ultimo degli ebrei della città: salvato da persone dal cuore d’oro"

di Benedetta Iacomucci Dal soffitto della sinagoga in via delle Scuole, che un tempo era azzurro e oro, ciondolano sette ganci. Reggevano al tempo lumi a olio, che oggi non ci sono più, ma si sa che ogni gancio rappresentava una famiglia, generalmente composta da un centinaio di persone. Per questo si pensa che nel periodo di maggior prosperità, la comunità ebraica a Pesaro avesse circa 700 membri. Di questa nutrita realtà, è rimasto oggi un unico esponente. L’ultimo ebreo di Pesaro, orgoglioso delle sue origini benché laico, fieramente ateo e pure comunista. Si chiama Angelo Montebarocci, ha 90 anni e vive a Pesaro, in viale della Vittoria, dal 1975. Un bel villino con librerie piene di testi ebraici antichi, anche se lui preferisce di gran lunga citare Karl Marx. "Sono vivo per miracolo – dice – e devo questo ai cittadini che hanno sfidato il fascismo per aiutare me e la mia famiglia. Persone che hanno detto ’no’". Uno di quei no ha minato tutte le sue convinzioni. "Si chiamava Romeo – racconta Angelo, vincendo la reticenza nel condividere una storia che 80 anni dopo fa ancora male –. Aveva vent’anni, era il figlio della nostra domestica. Non voleva andare in guerra,...