Iolanda Filippini, idee per il San Bartolo: "L’ex poligono diventi area pubblica"

Iolanda Filippini, alla terza candidatura, presidente del Quartiere San Bartolo, lunga esperienza dei meccanismi amministrativi e tecnici come consigliera del Parco San Bartolo.

Con il suo curriculum, vien da chiedersi non perché si candida ma perché non sia già stata eletta consigliera comunale.

"Potrei provarci, per carattere sono portata all’ascolto e sono stata per anni punto di riferimento delle lamentele dei cittadini come rappresentante sia del Quartiere che del Parco. Contatto con la gente e passione fanno parte di me".

Il suo programma è soprattutto composto da una specie di un sogno da realizzare e alcune priorità da risolvere. Cominciamo dal sogno.

"Sono i circa 4 ettari di territorio del San Bartolo, di proprietà comunale, addetti un tempo a poligono di tiro delle Forze Armate oggi dismesso. Anche con la loro collaborazione potrebbe diventare una splendida area pubblica per tutti, un balcone dell’Adriatico sul quale la natura ha ripreso il sopravvento".

E le priorità?

"Viabilità e sicurezza innanzitutto. La rotatoria delle Siligate necessita di marciapiedi e di strisce d’attraversamento, un’altra rotatoria è necessaria più giù, a Colombarone".

Immaginiamo che io sia uno dei tanti turisti che arrivano a Fiorenzuola. Cosa noto oltre la bellezza strepitosa del posto?

"Due necessità inderogabili: la strada verso il mare, almeno per i pedoni, e un parcheggio per 300 auto che liberi il paese. La zona è individuata, gli eredi devono mettersi d’accordo".

Speranze di essere eletta?

"Sono positiva, credo di aver fatto bene in tutti questi anni, prima trent’anni nel settore alberghiero, poi molti altri nell’amministrazione pubblica".

La sede del Quartiere nell’ex palazzo comunale è una specie di sua seconda casa da cui segue con attenzione la storia, le vicende e le necessità dei residenti anche mediaticamente...

"Ho un sito facebook ‘Valico delle Siligate’ attraverso il quale cerco di tenere vive le tradizioni che sono molto sentite".

Lo dice anche il nome della lista ‘il Faro’, non un riflettore che illumina, ma una luce calda e sicura che dà speranza. Lei che apporto di luce crede di dare al "Faro"?

"Oltre al già detto, soprattutto impegno nella socialità e nella disabilità, la vita autentica insomma".

f.b.