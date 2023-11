Ipercoop, cerca di forzare l’uscita

Arrestato per tentata rapina all’Ipercoop un quarantenne di Monte Porzio. Questi, già noto, aveva preso qualcosa dagli scaffali pensando di passare senza pagare davanti alle casse. Aveva fatto i conti sbagliati perché era stato visto dalle telecamere interne e quindi dalla vigilanza privata. Gli agenti infatti hanno atteso l’uomo al momento di uscire bloccandolo subito. Ha provato a giustificarsi ma è stato invitato a seguirli al piano di sopra negli uffici. Al momento di fare le scale, ha dato una spallata agli agenti cercando di guare l’uscita col bottino in tasca. Sono stati chiamati i carabinieri che in pochi minuti hanno preso in consegna l’uomo dichiarandolo in arresto per tentata rapina. Ieri mattina, difeso dall’avvocato Massimiliano Tonucci, è comparso davanti al giudice che ha provveduto a convalidare l’arresto rimettendolo in libertà in attesa del processo. L’uomo si è difeso dicendo che era ubriaco e non ricordava cosa fosse successo.

Sempre ieri, processo a carico di due ventenni per violenza privata e sostituzione di persona. Due anni fa, i due avevano ’perquisito’ cinque minorenni fermi in una piazzetta a Pesaro dopo essersi qualificati come poliziotti in borghese. I ragazzini hanno accettato di farsi perquisire ma uno di loro ha capito che c’era qualcosa di losco ed ha preso la targa di una delle due moto con cui erano arrivati i finti poliziotti. Poi ha chiamato i genitori e deciso di presentare denuncia. Sono stati rintracciati di lì a poco e messi sotto processo. Ieri ultima udienza con rinvio a marzo per la sentenza.