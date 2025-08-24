Ipotesi Statale a senso unico fino a Fosso Sejore: "Mai. Per la sicurezza servono più autovelox"

"Rendere a senso unico, nel tratto tra Pesaro e Fosso Sejore, la strada statale 16 è un proposta che non condivido perché è una ipotesi capace di creare più disagi di quanti ne andrebbe ad evitare". Il sindaco Andrea Biancani mette la pietra tombale sull’ipotesi ventilata dalla consigliera comunale Giulia Marchionni a fronte della domanda da parte dei cittadini che chiedono maggiore sicurezza lungo l’arteria di collegamento Pesaro - Fano. La proposta del sindaco è un’altra: "Una soluzione possibile – propone il primo cittadino – per aumentare la sicurezza potrebbe essere l’installazione di ulteriori rilevatori di velocità i quali potrebbero costringere gli automobilisti e non solo a rispettare le regole. Spesso gli incidenti sono causati dall’alta velocità. La Statale è di competenza di Anas e non del Comune. Come amministrazione avanzeremo questa richiesta ad Anas e alla Prefettura, gli unici autorizzati a installare nuovi dispositivi lungo la Statale".

L’antefatto. L’Adriatica tra Pesaro e Fano, d’estate, è pericolosa anche a causa del parcheggio abusivo fatto dai bagnanti che parcheggiano selvaggiamente, ingombrando la banchina lato mare e impegnando la carreggiata con manovre azzardate. Sul Carlino il dibattito cittadino ha preso quota. La prima ad intervenire sono stati i consiglieri di opposizione Giulia Marchionni e Marco Lanzi. Dei due solo Giulia Marchionni ha proposto di rendere a senso unico la statale 16, nel tratto che da Pesaro arriva a Fosso Sejore, poiché distribuendo il traffico con il doppio senso della panoramica sull’Ardizio, il traffico potrebbe comunque scorrere e nella corsia chiusa della Statale, quella lato mare, si potrebbe far parcheggiare.

La proposta di Marchionni non è piaciuta né al sindaco e nemmeno ai consiglieri di maggioranza Riccardo Bernardi e Letizia Rocchi i quali dopo essersi consultati con il presidente di quartiere, Roberto Pascucci, hanno spiegato le ragioni del dissenso. Queste, in massima parte, si sovrappongono con quelle del sindaco. "La Statale 16 non è soltanto una strada utilizzata dai bagnanti – dice Biancani –: è un’arteria di interesse nazionale, la più importante dopo l’autostrada. Un’eventuale deviazione del traffico riverserebbe decine di migliaia di veicoli all’interno dei quartieri di Muraglia, Montegranaro, Loreto e nel Centro Storico, oppure lungo l’Interquartieri, costringendo comunque i viaggiatori a transitare per l’Ardizio". Una congestione questa stigmatizzata anche da Bernardi, Rocchi e Pascucci nel comunicato stampa divulgato per replicare proprio a Marchionni: «No a idee raffazzonate e improvvisate : senza alcuna logica – hanno messo in guardia –: i quartieri di Muraglia, Montegranaro e Loreto non possono rischiare di essere invasi dal traffico". Bernardi ha allargato poi il ragionamento: "La vera possibilità di ridisegnare viabilità è l’arretramento della ferrovia. Quel progetto (giunta Ricci, ndr) avrebbe consentito di immaginare una costa più sicura e vivibile. Purtroppo, il ministro Salvini ha scelto di spostare i 2 miliardi già previsti per le Marche sul ponte di Messina, con il beneplacito della Regione». Il consigliere di centrodestra Lanzi - in un altro articolo pubblicato venerdì 22 agosto sul Carlino - dove ha espresso ampiamente la propria opinione - nell’analizzare il problema ha optato per soluzioni diverse dalla collega Marchionni e ha detto in conclusione: «Siamo di fronte ad un problema cronico, noto e sottovalutato. Servirebbe una strategia integrata e più efficace – è opinione di Lanzi – che nel breve periodo dovrebbe prevedere maggiori controlli e sanzioni costanti e visibili, nonché una segnaletica più chiara e barriere fisiche per impedire la sosta illegale». Lanzi non sostiene e mai ha sostenuto l’ipotesi di trasformare a senso unico da Pesaro fino a Fosso Sejore la Statale, tanto meno come misura per migliorarne la sicurezza stradale.

Solidea Vitali Rosati