Ipotesi terzo mandato per Ricci. I Cinque Stelle: "Noi lo sosterremo"

"Se ci sarà il terzo mandato sosterremo il sindaco Matteo Ricci". E’ quanto fanno sapere l’assessore alla Partecipazione Francesca Frenquellucci del M5S (in foto) e il vicario del movimento Maurizio Micheletti che chiedono "la convocazione del tavolo delle alleanze, con i partiti e le liste civiche. Tavolo al quale vogliamo sederci e dire la nostra per essere protagonisti nella scelta dei criteri del candidato sindaco del centrosinistra: il Pd non può definirli da solo, chiediamo pari dignità nella costruzione del percorso verso le amministrative 2024". E ancora M5S: "Questa Amministrazione, oltre agli innumerevoli impegni presi e realizzati nei confronti dei cittadini, è riuscita ad aggiudicarsi il titolo di Capitale italiana della Cultura 2024, un’opportunità storica di sviluppo per il territorio e sarebbe normale che la portasse a compimento colui che ha combattuto per raggiungere il traguardo".

"Da qualche anno è nata una nuova alleanza politica, che si è dimostrata proficua, efficace, produttiva, concreta. Il nostro contributo al governo di Pesaro ci porta a dire che il bilancio di questi 4 anni ci rende fieri del lavoro svolto: la riapertura dell’Università, il bilancio partecipativo (che dà la possibilità ai quartieri di gestire con più autonomia le esigenze dei residenti) il Peba, l’istituzione del garante sulla disabilità, le tante iniziative rivolte alle attività economiche che hanno coinvolto la cittadinanza. E non ultimo, la nascita della Cte, la Casa delle tecnologie emergenti, che darà un grande contributo allo sviluppo tecnologico digitale della città in termini di servizi alle imprese del territorio. Tutto ciò, grazie alla lungimiranza del sindaco".