Ippaso non accetta le accuse del preside: "La qualità del lavoro c’è ovunque"

Interviene Davide Ippaso, direttore cittadino di Confesercenti, sul corto circuito tra alberghi e scuola Santa Marta: "Premesso che Confesercenti intende rafforzare la collaborazione già in essere con gli istituti alberghieri e con il ‘Santa Marta’ in particolare, le accuse rivolte dal dirigente Franca alle categorie che noi rappresentiamo sono inaccettabili e ingiustificate e non favoriscono una serenità di fondo che pure dovrebbe esserci. Prima di tutto alberghi e ristoranti applicano il contratto collettivo nazionale e se gli stipendi sono bassi bisogna chiedere ai Governi che si sono succeduti negli ultimi trent’anni perché non li abbiano mai equiparati agli aumenti del costo della vita.

Criticare un albergo – continua Ippaso – perché offre mille o mille e cento euro a un giovane che sta imparando la professione è incomprensibile: un conto è sfruttare i lavoratori sottopagandoli, un altro è pagarli per ciò che possono dare e in base alle qualifiche che hanno, applicando regolarmente i contratti collettivi. E’ inaccettabile, inoltre, pensare che gli albergatori o i ristoratori non facciano attenzione alla qualità della vita quando quel lavoro impone anche a loro stessi determinati orari. Dire che un ragazzo non accetta di lavorare nel week end quando è proprio quello il momento più proficuo per le attività del settore dimostra che il preside non conosce la realtà del mondo lavorativo per il quale proprio il suo istituto è nato ed esiste. Sappiamo anche che chiunque esce da un qualsiasi istituto professionale non è immediatamente pronto al lavoro reale ma ha bisogno di un ulteriore e necessario periodo di formazione e apprendistato sul campo".

"C’è una frattura tra la domanda e l’offerta – dice Ippaso – manca il collegamento diretto tra la formazione scolastica e il mondo del lavoro e non è una cosa che scopriamo oggi. Lo stesso dirigente Franca afferma che l’istituto ha perso il suo ‘appeal’. Siamo consci di questo e sappiamo per certo che soltanto una percentuale risicata degli alunni dell’alberghiero entra nella professione. La colpa naturalmente non è dell’istituto in sé ma dei programmi scolastici nazionali e di una legge che ha ridotto le ore di stage formativo necessarie, invece, per rafforzare il connubio tra l’imprenditore e il ragazzo".