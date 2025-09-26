Ippaso: "Nuove regole sull’apprendistato. A 16 anni già in azienda"

Occupazione, sicurezza, turismo sono i settori su cui Davide Ippaso, direttore comunale Confesercenti, candidato nella lista civica "Marchigiani per Acquaroli" ha concentrato la propria campagna elettorale. Tre temi enormi. Da dove iniziare?

"Le facilito il compito aggiungendone un quarto, quello dei giovani". Sarebbe stato meglio restringere il campo, non crede?

"Sono ambiti collegati se si considera l’urgente necessità di crescere i giovani all’etica del lavoro promuovendo la formazione professionale quale antidoto alla dispersione scolastica. Andando a modificare la legge regionale sull’apprendistato, cioè abbassando a 16 anni l’età di un giovane impiegabile in azienda, si potrebbe ridare impulso alla formazione professionale. Un giovane che impara un mestiere, trasmesso con la passione di un artigiano o di un ristoratore, non si perderà in scorciatoie pericolose e non avrà bisogno di delinquere per sentirsi ‘qualcuno’.

Nel settore turistico il problema sono le remunerazioni.

"Vero. La Regione può esercitare una pressione politica perché i contratti collettivi di lavoro vengano adeguati alle attuali esigenze. Non è accettabile che da un istituto alberghiero solo il 6% dei diplomati trovi impiego nel turismo quando ristoranti e alberghi non trovano persone da impiegare nella stagione. Bisogna ridare forza ai percorsi formativi per far innamorare i giovani di mestieri che possono contribuire alla ricchezza del Paese".

I dati dimostrano che il turismo non può sostituire il manifatturiero.

"Ma può aiutare e molto. Con la rete di associazione del terzo settore ‘Piattaforma solidale’ elaboreremo una proposta di legge per il turismo sostenibile, cioè destinato all’accoglienza delle persone con disabilità. Sa quante sono in Europa?".

No. Quante sono?

"Cento milioni di persone, di cui gran parte possibili turisti. Come esiste già a Bologna vorremmo aprire una ausilioteca per provincia: un luogo dove la persona trova tutti i dispositivi dedicati alle proprie esigenze e pensati per la qualità della vita".

Quando tira in ballo la necessità di sicurezza a cosa si riferisce?

"Ad agevolare il lavoro delle forze dell’ordine per svolgere più serenamente il proprio compito. Proporrei bandi per incentivare l’impianto di circuiti di videosorveglianza e bandi per percorsi socioeducativi e riabilitativi necessari oggi ad affrontare fenomeni collegati alla microcriminalità, a partire dalle babygang".

s. v. r.