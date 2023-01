Ippaso torna in campo Ma alla Confesercenti

Le indiscrezioni di un passaggio di Davide Ippaso, 57 anni, per tanti anni una delle colonne della Confcommercio cittadina, alla Confesercenti hanno trovato conferma negli ultimi due giorni. Perché Ippaso è stato visto girare assieme al direttore Alessandro Ligurgo all’interno di alcune attività commerciali non solo del centro storico, al mercato, ma anche nella zona di Baia Flaminia. Da parte della Confesercenti non arrivano conferme, ma sembra che l’annuncio ufficiale potrebbe avvenire nell’ambito di qualche giorno.

Naturalmente un passaggio, visto che Ippaso ha sempre svolto un ruolo di primo piano in Confcommercio ed è stato anche consigliere comunale oltre ad essere anche un grande appassionato di basket, che sta facendo il giro dei commercianti pesaresi. Ippaso aveva dato le dimissioni dalla sua vecchia associazione qualche tempo fa fa. Un collocamento a... riposo che a quanto sembra è durato poco perché ora riprende il suo lavoro di rappresentante di categoria all’interno di una associazione concorrente fino ad un paio di mesi fa, e cioè la Confesercenti che ha la sua sede a Pesaro davanti alla caserma dei Carabinieri. Quando l’annuncio ufficiale? Sembra che sia a stretto giro di posta viste anche le ‘visite’ ai commercianti cittadini degli ultimi giorni.

Davide Ippaso, ma anche qui non c’è conferma, sembra che assumerà il ruolo di vicedirettore e quindi la spalla operativa di Ligurgo.