Ippocrate, Freud e il pregiudizio culturale

Ercolani*

Mille e cinquecento anni dopo un altro medico nonché padre della psicoanalisi – Sigmund Freud – iniziava i propri studi sull’isteria ritenendo che tale patologia fosse ad esclusivo appannaggio delle donne. Del resto, una certa psicologia dell’Ottocento aveva collegato il termine “isteria” con il greco antico “ustera”, operando un collegamento indebito fra la patologia mentale e l’utero femminile. Secoli e secoli di questo pregiudizio e, ancora oggi, non sono pochi gli uomini e le stesse donne che, osservando una femmina nervosa o arrabbiata, la bollano come isterica sostenendo che non pratica sesso da chissà quanto tempo. Come questo e altri pregiudizi, che nei secoli hanno riguardato la donna, si siano sviluppati nel tempo fino a creare un sistema di pensare e sentire diffuso, in grado perfino di degenerare in forme di violenza, è quanto proverò a raccontare martedì 28 novembre (ore 17.30) presso l’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi, nell’ambito dell’evento “M’ama non m’ama”, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e con il patrocinio di tutte le istituzioni che, a vario titolo, si occupano del femminile sul territorio di Pesaro e provincia.

Un territorio “attenzionato”, come si suole dire oggi, non solo per i casi recenti di femminicidio a Fossombrone e Fano, ma anche perché in generale quella pesarese è la provincia marchigiana con il maggior numero di donne maltrattate che si sono rivolte alla rete dei centri antiviolenza. Quindi sono benvenuti tutti gli incontri su questo argomento, perché se è vero che Pesaro si appresta a vivere il suo anno come “Capitale della cultura”, lo è altrettanto il fatto che quello contro la donna è anzitutto un pregiudizio culturale. Che da Ippocrate fino al bar può causare la perdita di una vita umana.

*Filosofo (Università di Urbino)