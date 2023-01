Irpef e Imu invariati, opere per 1 milione e 790mila euro

Irpef e Imu invariati e opere pubbliche per 1milione e 790mila euro. E’ la sintesi del bilancio di previsione 2023-2025 approvato dal consiglio di S. Costanzo nell’ultima riunione di dicembre. "Una bella risposta ai cittadini – commenta il vicesindaco e assessore al ramo, Omar Ciani (foto) -, che evidenzia l’impegno della giunta di evitare le perdite di tempo che si sarebbero prodotte con un’approvazione oltre la fine del 2022. In questo modo, infatti, gli uffici possono già da oggi lavorare serenamente sui propri capitoli di bilancio e la ragioneria potrà anticipare la rendicontazione per portare in consiglio comunale l’approvazione del consuntivo necessaria per l’applicazione dell’avanzo". "Nonostante il peso del caro energia, dell’inflazione e l’aumento dei prezziari che impattano su opere e lavori pubblici – aggiunge Ciani -, la manovra di bilancio non prevede nessun aumento di aliquote, né per quanto riguarda l’Irpef (che rimane allo 0,7%), né per l’Imu".

Sul fronte degli investimenti, il vicesindaco rimarca: "Oltre allo schema di bilancio, nella riunione dell’assise di fine anno è stato approvato anche il documento unico di programmazione, che prevede per il 2023 importanti opere, fra le quali l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale, pari a 1milione e 360mila euro; la realizzazione del centro sociale in località Solfanuccio, con un impegno di spesa di 380mila euro; e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi all’aperto grazie ad un finanziamento statale di 50mila euro. Previsto anche un contributo di 5mila euro per il locale gruppo di protezione civile Cvt".

s.fr.