Irresistibli spaventapasseri. Frontino premia i migliori

Oggi Frontino il più piccolo paese come numero di abitanti della provincia di Pesaro-Urbino premierà i vincitori del Festival degli Spaventapasseri. Un singolare concorso unico in Italia e giunto alla quindicesima edizione. "L’idea – ricorda Mauro Cima, che assieme a Tullio Giacomini creò l’evento – è nata per non far dimenticare una delle tradizioni contadine e nello stesso tempo impegnare i ragazzi alla manualità senza stare sempre sopra i telefonini e messaggiare".

"Abbiamo raggiunto lo scopo – prosegue Cima – infatti è subentrata una certa sfida tra i ragazzi che si sono dati da fare a costruire spaventapasseri originali". La giuria è composta da turisti che visitano Frontino, uno dei borghi più belli d’Italia, nonché Bandiera arancione, gli spaventapasseri sono lungo la via centrale, e sono votati dalla gente di passaggio, centinaia di persone, in modo particolare i turisti.

"Ci sono persone che hanno votato ed erano provenienti – precisa Cima – dal Sud Africa, America, Belgio e moltissimi italiani di ogni regione della penisola, il festival e diventato una vera attrazione turistica". Il programma della giornata prevede alle ore 17 presso il teatro Titano la celebrazione della cultura popolare e lingua dialettale “Viva il dialetto vivo“ con divertenti filastrocche e rappresentazioni sceniche di Nadia Ercolani, Alberto Allegretti, Manuela Fabbri, Mauro Cima e i ragazzi/e di Frontino, ci sarà la partecipazione straordinaria di Duccio Marchi e del fisarmonicista Davide Di Stefano. A seguire la premiazione dei vincitori del Festival degli Spaventapasseri 2025.

am. pi.