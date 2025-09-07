Una Virtus da sold out
Alessandro Gallo
Pesaro
CronacaIrresistibli spaventapasseri. Frontino premia i migliori
7 set 2025
AMEDEO PISCIOLINI
Cronaca
Irresistibli spaventapasseri. Frontino premia i migliori

Una giuria davvero speciale fatta da visitatori arrivati da mezzo mondo per rendere gli onori all’esemplare più bello. Dietro le quinte tanti ragazzi.

“Il pescatore” di Nicola Spagna

Per approfondire:

Oggi Frontino il più piccolo paese come numero di abitanti della provincia di Pesaro-Urbino premierà i vincitori del Festival degli Spaventapasseri. Un singolare concorso unico in Italia e giunto alla quindicesima edizione. "L’idea – ricorda Mauro Cima, che assieme a Tullio Giacomini creò l’evento – è nata per non far dimenticare una delle tradizioni contadine e nello stesso tempo impegnare i ragazzi alla manualità senza stare sempre sopra i telefonini e messaggiare".

"Abbiamo raggiunto lo scopo – prosegue Cima – infatti è subentrata una certa sfida tra i ragazzi che si sono dati da fare a costruire spaventapasseri originali". La giuria è composta da turisti che visitano Frontino, uno dei borghi più belli d’Italia, nonché Bandiera arancione, gli spaventapasseri sono lungo la via centrale, e sono votati dalla gente di passaggio, centinaia di persone, in modo particolare i turisti.

"Ci sono persone che hanno votato ed erano provenienti – precisa Cima – dal Sud Africa, America, Belgio e moltissimi italiani di ogni regione della penisola, il festival e diventato una vera attrazione turistica". Il programma della giornata prevede alle ore 17 presso il teatro Titano la celebrazione della cultura popolare e lingua dialettale “Viva il dialetto vivo“ con divertenti filastrocche e rappresentazioni sceniche di Nadia Ercolani, Alberto Allegretti, Manuela Fabbri, Mauro Cima e i ragazzi/e di Frontino, ci sarà la partecipazione straordinaria di Duccio Marchi e del fisarmonicista Davide Di Stefano. A seguire la premiazione dei vincitori del Festival degli Spaventapasseri 2025.

am. pi.

© Riproduzione riservata