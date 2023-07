Irrompe in aula e insulta il giudice, arrestato

Ha fatto irruzione in aula durante un processo. Cercava un magistrato. Gridava il suo nome. E’ andato dritto allo scranno del giudice puntando il dito verso la cancelliera, convinto che fosse lei la toga. Il giudice lo ha invitato a uscire, lui lo ha insultato, poi è salito ai piani superiori del palazzo di giustizia, deciso a portare a termine la sua ricerca. Ma dopo un quarto di caos, ha finito la sua corsa tra le braccia delle forze dell’ordine. E con i polsi nelle manette. Il parapiglia è successo ieri mattina all’interno del Tribunale di Urbino e si è concluso nel commissariato con l’arresto di un uomo sulla 60ina. Resistenza a pubblico ufficiale, l’accusa contestata.

Ma andiamo per ordine. Ieri mattina, un uomo è entrato in Tribunale ed è piombato in un’aula in cui si stava celebrando un processo. Gridava che voleva parlare con un magistrato. Ed era convinto che fosse lì. E’ andato verso il giudice e la cancelliera e ha cominciato a sbraitare e inveire. Il giudice lo ha ripreso e invitato a fare silenzio. Lui, per tutta risposta, lo ha insultato. Poi, quando ha capito di aver sbagliato persona, è uscito dall’aula, ma non ha desistito e ripreso la sua ricerca. E’ salito al piano superiore, prima in procura ma anche lì senza successo. Poi ha proseguito la scalata ai piani superiori puntando all’aula del gip-gup, certo che fosse lì il magistrato con cui voleva parlare. Ma nel frattempo è scattata la caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine. I poliziotti lo hanno raggiunto e fermato. Ma lui non ha reagito bene neppure di fronte alle divise, cercando di sfuggire all’identificazione. Gli agenti sono riusciti a portarlo in commissariato e anche qui avrebbe continuato a tenere una condotta sopra le righe. Non è ancora chiaro perchè cercasse quel magistrato. Di sicuro non ha dimostrato di essere ben disposto nei suoi confronti. Per l’uomo è scattato così l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Nelle prossime ore, all’udienza di convalida dell’arresto, potrà dare la sua versione durante l’interrogatorio di garanzia. Sempre che voglia parlare.

elisabetta rossi