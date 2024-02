Iscritti alla Scuola del Libro. Incremento del 61 per cento

Il liceo artistico Scuola del Libro fa il pieno di nuove iscrizioni, e il prossimo anno scolastico si troverà il 61% di matricole in più rispetto a quello attuale. Il dato è di due giorni fa, quando si è chiusa la piattaforma ministeriale in cui i genitori dei ragazzini di terza media devono scegliere la futura scuola superiore. E la Scuola del Libro ha trovato una bella sorpresa: "Gli iscritti alle future prime – spiega la dirigente Lucia Nonni – saranno 87, oltre il 60% in più rispetto all’anno scorso, in cui erano 54. E non è detta che non aumentino, con le scelte dell’ultima ora: sarebbe bello toccare quota cento. È un risultato che ci rende orgogliosi, frutto di un lavoro di squadra a cui tutto il personale della scuola ha partecipato con varie competenze e mettendo in campo energie personali. Quattro giornate di Open Day, promozione su carta e social, ma anche specifici laboratori attivati dai nostri docenti nelle scuole del territorio e l’esperienza “studente per un giorno“, sono state le modalità con cui abbiamo voluto aprire le porte della Scuola per farne conoscere l’identità e le caratteristiche. Considerata la nostra vocazione poi, non potevamo non curare la grafica del progetto di orientamento, per la quale abbiamo ricevuto in omaggio una illustrazione del nostro famoso ex studente Alessandro Baronciani".

Un bel dato che arriva in coincidenza con i festeggiamenti di un importante anniversario. Prosegue Nonni: "A settembre inizierà il centesimo anno della Scuola del Libro, da quando ha questo nome. È infatti del 1924 il decreto regio che dall’Istituto di Belle Arti delle Marche fa nascere l’Istituto Nazionale per la Decorazione e la Illustrazione del Libro. Abbiamo già iniziato a lavorare al progetto di accoglienza per i nuovi iscritti che riceveranno presto una cartolina digitale con il motto “Sei già nella Storia!“, per renderli consapevoli di essere entrati a far parte di una scuola unica e dal valore storico da cui sono nati artisti di fama internazionale. I progetti che realizzeremo dedicati a questo centenario culmineranno poi in autunno con alcuni importanti eventi quali convegni, appuntamenti culturali e una grande mostra celebrativa, che saranno sicuramente occasioni per consolidare i nostri rapporti con la Provincia, il Comune, l’Università e tutte le altre realtà istituzionali del territorio".

Ma, rimanendo sul piano strettamente pratico, questo aumento di iscritti significa quantomeno una classe in più. "L’incremento di studenti ci consentirà di attivare un numero superiore di classi prime che potranno garantire l’avviamento dei nostri cinque indirizzi: Grafica, Disegno Animato e Fumetto, Cinema e Fotografia, Tecniche incisorie e Illustrazione del libro d’Arte, Design e restauro del libro", conclude la preside. Tra i neo iscritti, diversi provengono dalle scuole medie urbinati, ma, come da tradizione consolidata, molti vengono dal territorio circostante, ma anche dalla costa e dall’entroterra. In particolare, dalla Repubblica di San Marino arriveranno ogni mattina una decina di matricole.

