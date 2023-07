Iscriversi e avere agevolazioni: Urbino lancia le sue idee

L’Università ha presentato il nuovo allestimento dello ‘Starting Point’, ovvero il desk nel cortile coperto di palazzo Bonaventura, aperto ogni mattina dal lunedì al venerdì per aiutare gli studenti ad iscriversi. La campagna promozionale coordinata dal pubblicitario Paolo Iabichino, caratterizzata da un megafono con slogan, è già partita con affissioni in città costiere, stazioni ferroviarie, autobus; pubblicità sulla stampa; inserzioni online su social network, siti web, blog e anche su Tiktok. "Per far scoprire la città campus – ha detto il professor Giovanni Boccia Artieri – c’è Uniurb Tour, giro a piedi guidato da studenti tutor in città alla scoperta delle sedi, potenziato da una campagna social realizzata dagli studenti che focalizza l’attenzione sul percorso più che sulle tappe, analogamente a quanto dovrebbe avvenire nella carriera universitaria". ‘Studia e vivi’, ‘Gioire del percorso’ e ‘Camminare, non correre’ i tre motti che accompagneranno i tour guidati. La segreteria studenti ha poi incrementato le modalità per interfacciarsi: oltre alle FAQ online, l’apertura di ticket per risolvere problemi, l’appuntamento in videoconferenza su zoom si vanno ad affiancare allo sportello fisico. Oltre a chi ha redditi bassi, non pagano le tasse i diplomati con 100 e lode, gli invalidi, i vincitori del campionato delle lingue e i diplomati con 100 con isee basso. Diverse categorie hanno poi una contribuzione ridotta e due rifugiati da zone di conflitto verranno fatti studiare totalmente a carico dell’ateneo.

Gio.Vol.