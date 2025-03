Iscrizioni aperte già dalla prossima settimana

Dalla prossima settimana il Comune aprirà le iscrizioni ai nidi. "Lo faremo per agevolare le famiglie a selezionare per tempo i plessi preferiti". Per sostenerle, l’assessora ricorda che "nel sito del Comune (area tematica: Servizi educativi) sarà pubblicato il modello da presentare in modalità telematica per le iscrizioni" e che "è possibile compilarlo con l’aiuto del personale comunale", presentandosi negli uffici di via Mameli 9 (al 3° piano) previo appuntamento telefonico (prenotarlo ai numeri 0721.387534/411; rispondono il lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 11.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle 17) o via mail scrivendo a urp.educativi@comune.pesaro.pu.it.