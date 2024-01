Iscrizioni in Ateneo. Proroga al 31 marzo

C’è tempo fino al 31 marzo per iscriversi all’Università di Urbino. L’Ateneo ducale ha infatti deciso di prorogare il termine ultimo per le immatricolazioni all’anno accademico 2023/2024. Come mai questa decisione che permette tre mesi in più ai futuri studenti per procedere con la scelta degli studi? Le delibere approvate a fine dicembre dagli organi di Ateneo hanno l’obiettivo di favorire la prima iscrizione ai corsi di laurea triennale, magistrale biennale e a ciclo unico e di andare incontro alle esigenze degli studenti. Pur restando identiche le modalità per immatricolarsi, secondo la procedura indicata nella sezione ‘immatricolazione e iscrizioni’ del portale di Ateneo (uniurb.it), si estenderà dunque il tempo utile per finalizzare l’operazione. L’iniziativa si affianca inoltre alla possibilità per le dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di fruire di agevolazioni economiche e di frequenza per l’accesso ad alcuni corsi di studio nell’anno accademico 2023/2024 (disponibili nell’elenco su https://www.uniurb.it/studiaconnoi/futuri-studenti/corsi-di-studio/pa-110-e-lode). Questa ultima opportunità caso è un misura riferita al protocollo di intesa sottoscritto da Università degli Studi di Urbino e Ministero della Pubblica Amministrazione allo scopo di migliorare in termini di efficienza e di efficacia le PA tramite il rafforzamento delle competenze del capitale umano. I corsi per i quali è valida la proroga al

31 marzo 2024 sono reperibili anche sul portale UniUrb sono disponibili sul portale istituzionale.

fra. pier.