Iscrizioni: volano gli indirizzi umanistici E la denatalità svuota le prime elementari

di Solidea Vitali Rosati Iscrizioni a scuola: con la chiusura della modalità on line il 30 gennaio è possibile fare i primi conti, rivelatori delle preferenze accordate dai ragazzi alle varie scuole della provincia. E non solo. Sempre grazie ai dati resi disponibili dall’Ufficio scolastico regionale è possibile abbozzare la futura dislocazione della popolazione scolastica in città, per i remigini, in base alle iscrizioni registrate dai sette istituti comprensivi statali e dalle due paritarie presenti a Pesaro. Attenzione: i numeri sono solo indicativi e per nulla definitivi – perché lo siano toccherebbe attendere febbraio per i ritardatari nelle iscrizioni e settembre post esito esami di “recupero crediti“ – però sono rappresentativi delle tendenze. Per esempio balza all’occhio il numero “magro“ dei bambini pesaresi che andranno in prima elementare: attualmente risultano iscritti solo in 646 tra le statali Pirandello (113 remigini); Leopardi (60); l’Olivieri (82); Alighieri (122); Villa San Martino (71); Gaudiano (73); Galilei (79) e le due paritarie La Nuova Scuola (27) e le Pie Venerini (19). Se velatamente emergono alcune preferenze delle famiglie per alcune scuole piuttosto di altre, di fatto ad impattare sui numeri più realisticamente è l’ondata demografica: il calo delle nascite si vede chiaramente. Basti dire, per...