Isee gratis, ma spunta il contributo "Chiesti 20 euro e nessuna ricevuta"

di Benedetta Iacomucci

C’è chi si accontenta di 5 euro, chi ne chiede 15, chi 20. Chi lo fa passare per contributo volontario, chi parla di una vera tariffa. Ma di solito di questo versamento non rimane nessuna traccia. Stiamo parlando di alcuni Caf (Centri di assistenza fiscale) e patronati, che in questi giorni sono oberati dalle richieste delle famiglie che devono rinnovare l’Isee per ottenere i vari contributi statali. Nella fattispecie, questo è il periodo del rinnovo delle domande per l’assegno unico, rinnovo automatico ma subordinato all’aggiornamento dell’Isee, che fissa la situazione finanziaria e patrimoniale su cui si calcola l’ammontare dell’assegno. Ma se l’Isee è gratuito, non mancano comunque le segnalazioni di richieste di denaro.

"Mi sono recata nei giorni scorsi in un Caf cittadino – racconta una mamma pesarese – per rinnovare l’Isee. Giunti alla fine, l’impiegato mi dice che sono oberati di richieste, che praticamente non riescono a fare nient’altro e che per questo sarebbe gradito un contributo. Sinceramente non mi era mai successo, ma chiedo l’ammontare del contributo. Mi parla di 1520 euro. Io pago e di questo passaggio non rimane traccia, perché non ricevo alcuna ricevuta. Sono rimasta indignata non tanto per i 20 euro, ma perché innanzi tutto so che l’Isee è gratuito e soprattutto perché ci sono tante famiglie che chiedono questo certificato per avere un sostegno dato che si trovano in difficoltà economiche. Chiedere soldi proprio a loro mi sembra scandaloso. Anche perché a chi chiede informazioni al telefono, loro dicono che il servizio è gratuito. Ma una volta lì, chiedono i soldi".

I Caf e patronati forniscono servizi gratuiti al cittadino perché sono pagati dall’Inps in base alle domande presentate e al numero di componenti del nucleo familiare: 10,81 euro per ogni Isee relativo a un nucleo con due componenti, 14,33 euro per nuclei familiari fino a un massimo di cinque componenti, 17,35 euro per nuclei con più di cinque persone. Dunque il rilascio dell’Isee è gratuito, come è chiaramente riportato nella convenzione siglata tra Inps e Caf o patronati, in cui si legge: "i Caf si impegnano a non chiedere corrispettivi all’utenza per lo svolgimento del servizio". Convenzione firmata nel 2022 e tuttora valida e dunque non si può nemmeno ipotizzare che la richiesta di denaro sia dovuta a una difficoltà dei Caf ad accedere ai rimborsi, come in passato è in effetti avvenuto.

Ci sono poi dei casi limite in cui

la richiesta del contributo è possibile per la consulenza da parte del personale che presta servizio all’interno dell’associazione. Ad esempio se quest’ultima non ha firmato la convenzione, oppure se le risorse dell’istituto di previdenza non sono state sufficienti a coprire le richieste, o ancora se l’Isee è subordinato alla richiesta di un altro servizio ugualmente erogato dal patronato. In quel caso è possibile chiedere un contributo. Ma in ogni caso, di questo contributo, deve rimanere una traccia, una ricevuta, una fattura. Non può esserci certo un semplice passaggio di mano del contante.