Islamizzazione e radicalizzazione Ecco un volume

"Islamizzazione e Radicalizzazione. Saggio su Oliver Roy e Gilles Kepel" (Cavinato Editore International – 2021) di Mario Campli, dottore in sociologi (nella foto) è il volume di grande attualità presentato questa sera - alle ore 18 – alla libreria "Il Catalogo" di via Castelfidardo 60 di Pesaro. A dialogare con l’autore ci sarà l’islamista pesarese Francesco Zaccarelli. L’ingresso è libero finché i posti lo consentono. Il quesito di fondo di una questione seria e rilevante pare essere: c’è una radicalizzazione dell’islam o un’islamizzazione della realtà? Le fonti e le ragioni delle pulsioni, di ogni tipo, – è stato scritto – sono notevoli e molteplici; le persone sono coinvolte in forme di crescente radicalizzazione".