Ismaele: processo bis ad Ambera: "Va confermata la condanna"

"Non cerco vendetta, cerco giustizia". E’ stata la dichiarazione Debora Lulli, mamma di Ismaele, il 17enne ucciso il 19 luglio di 10 anni fa a Sant’Angelo in Vado. La donna ha parlato con i giornalisti fuori dall’aula della corte di appello di Ancona in cui ieri si è svolta la discussione del processo di secondo grado per l’omicidio del ragazzo nei confronti di Ambera Saliji, ora 29enne che vive e lavora a Pesaro in uno studio dentistico. Il processo è a carico della ragazza che inviò a Ismaele un messaggio in cui gli dava appuntamento a una fermata dell’autobus fuori dal paese di Sant’Angelo in Vado. Di fatto era una trappola perché lo consegnò nelle mani di Igli Meta, il suo fidanzato dell’epoca e dell’amico Marjo Mema che, dopo averlo condotto in un bosco, lo legarono a una croce e lo uccisero, dopo avergli inflitto crudeli torture. I due sono stati condannati in via definitiva all’ergastolo ma la posizione della ragazza era rimasta in sospeso. Venne infatti indagata in un secondo momento e successivamente condannata a cinque anni di reclusione per concorso anomalo in omicidio.

Secondo il giudice di primo grado era consapevole di cosa Meta avrebbe potuto fare e ne aveva accettato il rischio. Ieri il procuratore generale Roberto Rossi ha chiesto la conferma della condanna e così le parti civili. Il difensore della ragazza (presente ieri in aula) è l’avvocato Giovanni Chiarini. Il legale ha richiesto la riforma integrale della sentenza di primo. L’udienza si è protratta per circa tre ore e, al termine, è stato disposto un rinvio al prossimo 14 maggio quando verrà emessa la sentenza. "Nessuno si sarebbe potuto aspettare un epilogo così brutto – ha commentato l’avvocato Chiarini –. Però è successo ed è necessario farci conti. La mamma di Ismaele merita tutta la solidarietà". L’avvocato Chiarini delinea la particolare fragilità nella posizione di Ambera. "È rimasta come una canna sbattuta dal vento – spiega l’avvocato –. E’ una ragazzina che tutto si aspettava fuorché potesse accadere tutto questo".

"Secondo me Ambera andava indagata all’epoca, prima ancora degli altri due – ha commentato ieri la mamma di Ismaele ai giornalisti –, senza di lei Ismaele sarebbe tra noi. Mi aspetto che per la morte ingiusta di mio figlio ci sia invece una sentenza giusta. È stata lei che, a tradimento, lo ha preso e lo ha portato in trappola. Se veramente fosse stata dispiaciuta e se avesse voluto dimostrare un pentimento, in questi anni mi avrebbe contattata".