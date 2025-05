Isola ecologica invasa dai topi. L’Aspes interviene e fa pulizia

Ratti e pantegane nell’isola ecologica di Villa San Martino, e l’Aspes corre ai ripari sfoderando "l’artiglieria pesante". Erogatori topicida, taglio dell’erba e pulizia dell’area infestata da ratti e topi. Questi sono i rimedi messi in campo dall’Aspes che, raccogliendo la segnalazione dei residenti di Villa San Martino, dopo un sopralluogo di verifica si è attivata installando ieri nuovi erogatori di esca topicida.

Si tratta di una prima azione di bonifica dell’isola ecologia di via Togliatti, angolo via Becci, invasa dai roditori. In realtà è una problematica che, in quel punto, si ripresenta da anni visto che i numerosi ratti che si aggirano tra i cassonetti, attirati dai rifiuti, provengono dal vasto terreno incolto e abbandonato confinante proprio con l’isola ecologica.

"E’ una proprietà privata – dice Rita Colacioppo, coordinatrice del servizio decoro del territorio di Aspes – occorre pertanto in modo prioritario far bonificare tale area che è veicolo di animali molesti e ricettacolo di numerose infestazioni come topi ma anche zanzara tigre. Ci preme ribadire che occorre vigilare sul rispetto delle buone norme per la raccolta differenziata e mantenere pulita l’area".

"Contenere e limitare la proliferazione dei ratti è fondamentale – dice Luca Pieri, presidente di Aspes – noi stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze e le azioni possibili ma per ottenere un risultato ottimale è necessaria un’azione integrata che si basa sulla collaborazione di tutti, sulla riduzione dei luoghi di riproduzione e di rifugio, sul senso civico dei cittadini nell’evitare di accumulare e disperdere rifiuti, soprattutto organici, nell’ambiente e sull’azione di controllo delle popolazioni mediante derattizzazione diretta".