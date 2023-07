Isola pedonale e musica nella notte Belloni: "Pesaro deve essere così Ma rafforzeremo i controlli ai locali"

Almeno sette multe ai locali per sforamento degli orari d’apertura. Lo dice l’assessore alla sicurezza Enzo Belloni: "A me risultano queste infrazioni. Significa che i controlli ci sono. Ma nulla vieta di rinforzarli". E ancora: "L’isola pedonale funziona ed è molto apprezzata da cittadini e turisti". L’assessore all’Operatività Enzo Belloni replica così agli albergatori che protestavano per la ztl al mare e per il chiasso serale: "Pesaro è una città europea, che punta molto sulla sostenibilità. Siamo al lavoro da anni per togliere il più possibile le macchine, favorire il passeggio e incentivare l’uso della bicicletta e di mezzi green". Un’area che l’Amministrazione, ha liberato dalle auto da tre anni, quattro estati fa, nella prima estate della pandemia "per dare “respiro” alle attività economiche e ai visitatori". Poi sui controlli: "Li rafforzeremo, con attenzione alle zone che gli albergatori ci hanno indicato", ha concluso Belloni.

La polemica è ricorrente come i frutti di stagione: arriva l’estate, si chiudono le strade del mare per far circolare più persone senza il pericolo delle auto. Ma non piace a tutti. L’assessore Belloni ha condiviso un post di Luigi Fazzi sul chiasso di notte in zona mare: "Gli albergatori parlano di luna park. Una volta gli alberghi della zona mare erano un centinaio e il movimento notturno c’era ugualmente, una volta in zona mare c’erano due o tre discoteche, tre o quattro sale da ballo e pure un cinema, tuttavia non mi risulta che ci si lamentasse più di tanto per il baccano, negli ultimi anni in città spazi autogestiti ed altri luoghi d’intrattenimento (non considero tali i piccoli locali dove il massimo consentito è consumare un drink) destinati ai giovani, sono tutti spariti. Non si può continuare a pretendere che dopo le 23.00 sulla zona mare cali il coprifuoco: o ci si adegua, o si sopporta il presunto “caos”".