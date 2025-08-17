Istantanee di un’estate. Chi brinda, chi ’spara’ chi inizia e finisce ascoltando la musica

Cattolica ha concluso lo spettacolo dei fuochi d’artificio di Ferragosto un paio di minuti dopo Gabicce Mare: l’effetto sincronizzato, stile Notte Rosa, auspicato dalla sindaca di Cattolica Franca Foronchi insomma non è proprio riuscito. La scelta dopo anni di spettacolo pirotecnico condiviso, di fare ciascuno per sé, ha scatenato i campanilismi tra i due comuni al confine tra l’Emilia-Romagna e le Marche: per i gabiccesi i loro fuochi sono stati i più belli e lo stesso dicono i cattolichini. La scelta, nata dall’ascolto da parte della sindaca di Cattolica della richiesta di Federalberghi di spostare l’area di lancio dei fuochi nella spiaggia di fronte all’hotel Kursaal, potrebbe quindi essere confermata anche negli anni a venire. Più possibilista per un ritorno al passato, la sindaca di Gabicce Mare Marila Girolomoni che l’altro giorno ha dichiarato la sua piena disponibilità a rifare i fuochi insieme a Cattolica. Al contempo ha però messo le mani avanti: l’affidamento per oltre 10mila alla stessa ditta di show pirotecnici è già stato determinato anche per il 2026.

Passato il Ferragosto, tra spettacoli, musica e balli che hanno dominato i festeggiamenti anche a Pesaro, dove fino a tarda notte si è ballato al ritmo di Remember Disco Dance, per rivivere le emozioni delle storiche notti in discoteca, e Fano, che ha brindato con la birra al Pincio, gli eventi non si fermano. Stasera a Gradara per la rassegna ‘Un castello tra le stelle’ nei giardini di piazza D’Armi, ai piedi della Rocca alle 20.15 si terrà il ‘Clari-Live Showcase 2025’, l’esibizione della cantautrice pesarese che presenterà in anteprima il nuovo album, in cui intreccia parole e musica per narrare il suo mondo interiore. A seguire (ore 21.30) la proiezione del film ‘Le assaggiatrici’. Proseguono poi le visite guidate al patrimonio culturale di Pesaro: oggi si potrà accedere all’area archeologica di Colombarone e partecipare al tour ‘Pesaro svelata’ (dalle 10) dedicato ai musei civici.

Beatrice Grasselli