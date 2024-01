Istituto comprensivo inaugura il murales

Oggi a Piandimeleto alle ore 15 nell’Istituto Comprensivo "Evangelista da Piandimeleto" si inaugura un murales dell’artista Americo Salvatori, a seguire Open Day. "La Scuola è il luogo delle scoperte, delle domande e delle risposte, dove l’immaginazione e la fantasia trovano il loro terreno fertile – sottolinea la sindaca Veronica Magnani –. La scuola è quel posto dove un semplice muro può divenire una tela magica che racconta una storia. L’artefice di questa magia è l’artista Americo Salvatori e come ogni artista sa arrivare al cuore senza conoscerci: la sua voce sono i colori, le forme, le ombre e le luci. Americo ha accettato una sfida difficile: trasformare il grigio del cemento in una sinfonia, perché oltre ad essere un eccellente pittore e anche un grande musicista. Quando musica e pittura si incontrano, nasce sempre qualcosa di speciale. Nasce la poesia fatta di immagini che ci cantano una melodia unica. L’ Amministrazione ringrazia il consigliere regionale Giacomo Rossi per aver accolto la richiesta di una compartecipazione economica per la realizzazione di tale opera e per compreso l’importanza del messaggio proposto".

am.pi.