Istituto di ricerca seleziona uno sviluppatore software

Istituto di ricerca di Pesaro seleziona uno sviluppatore software per survey online.

Viene offerto dall’istituto di ricerca in questione un contratto di lavoro full-time, la risorsa sarà inoltre affiancata al panel manager nella conduzione delle indagini online e nella gestione del panel web nazionale.

Le mansioni che dovrà svolgere la risorsa sono le seguenti: programmazione dei questionari mediante i software dedicati; gestione delle survey online; assistenza agli iscritti e gestione del sistema di incentivi; sviluppo di tool gestionali sulla piattaforma del panel; sviluppo di pagine e applicazioni web su piattaforma proprietari.

Requisiti richiesti dall’Istituto di ricerca per il posto di lavoro in questione: una buona conoscenza di strumenti di programmazione e utilizzo di software per indagini, analisi e visualizzazione dati.

Per candidarsi inviare il proprio curriculum Vitae a [email protected]