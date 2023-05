ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ’DELLA ROVERE’, URBANIA

Lo sport, anche in un piccolo centro come Urbania, permette a noi giovani di scegliere fra diverse attività sportive.

Ma quali sono gli sport preferiti dai ragazzi?

Certamente il calcio è fra i più popolari.

Attualmente l’Urbania si trova in promozione; il capitano Luca Braccioni vanta ben 124 gol nella sua carriera calcistica. Sebastiano, studente della classe II A che gioca nella squadra giovanile under 13, ama il calcio perché è un gioco attivo e di squadra: è importante però rispettare il fair play, perché senza questo non esisterebbe il gioco stesso.

Un altro sport molto amato è la pallavolo. L’associazione volley è stata fondata proprio da due giovani studenti, che ottennero l’incarico dal preside della loro scuola di creare una squadra di pallavolo.

Molto radicato nel territorio di Urbania è anche il basket.

La squadra di basket femminile è uno degli elementi di maggior orgoglio per i circoli sportivi di Urbania: non molte sono le squadre femminili di basket nelle Marche.

Il “Campionato Libellule” darà voce al progetto ’Eticamente in gioco’ (firmato insieme alla VL Pesaro), un impegno che unisce le diverse Società del nostro entroterra e i praticanti del basket con esperienze di squadre comuni, iniziative e manifestazioni.

Oltre alle “Libellule”, che riunisce ragazzine più grandi, vi è la sezione femminile del Minibasket, composta da bambine tra gli 8 e 10 anni.

In futuro potranno essere selezionate per la squadra “Libellule”, per continuare a divertirsi ma anche per confrontarsi con squadre femminili delle Marche.

Attualmente le “Libellule” sono al primo posto con il massimo di punti nel campionato regionale delle Marche, squadra femminile che dimostra ancora una volta come lo sport è e deve rimanere di tutti.

Se nel nostro Paese sono state create per la maggior parte delle attività sportive categorie maschili e femminili, esistono ancora purtroppo tante ragazze nel mondo che non hanno questo diritto.

Noi studenti sogniamo un futuro in cui lo sport sia sempre di più per tutti.

Classe 2 A