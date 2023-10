Istituto San Marco. Cento di questi anni

Al via i festeggiamenti per i 100 anni dell’istituto San Marco di Fano, sede dell’omonima scuola dell’infanzia, in cui operano le suore francescane missionarie di Gesù Bambino. Domani alle 21 è in programma nella Chiesa del Gonfalone di Fano una tavola rotonda che coinvolgerà l’amministrazione comunale e personalità religiose come padre Marzio Calletti, frate minore cappuccino, la madre generale suor Lilia Agnese Contini e il vescovo Andrea Andreozzi, che affronteranno temi legati al cammino religioso ed educativo che le suore di San Marco hanno compiuto in questi cento anni di attività. Sabato alle 16.30, nella chiesa di San Paterniano verrà celebrata l’eucaristia da parte del vescovo Andrea e dei sacerdoti della città.