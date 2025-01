Istituzioni e allarme sicurezza: "I furti sono in aumento, li combattiamo facendo rete"

In un generale abbassamento del numero di delitti, i furti sono in aumento. I furti e le rapine, poi, sono il tipo di crimine che più di altri incide negativamente sulla cosiddetta “sicurezza percepita” "sebbene – ha osservato il prefetto Emanuela Saveria Greco, ieri, nella sede dell’Unione pian del Bruscolo, durante il confronto con i sindaci della bassa valle del Foglia – vi sia una ferma risposta da parte delle forze dell’ordine le quali, in numerose occasioni hanno identificato gli autori di tali reati". Da parte del prefetto è stata rimarcata l’importanza dei sistemi di videosorveglianza quali strumenti efficaci di deterrenza agli illeciti. "E’ stata evidenziata – spiega Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia e presidente dell’UNione – l’opportunità per le amministrazioni comunali di fare rete in modo da posizionare le telecamere, specialmente quelle con riconoscimento lettura targa, lungo le direttrici di accesso del territorio. Si è convenuto anche riguardo alla necessità di predisporre piattaforme per la condivisione dei dati tra le diverse forze di polizia".

All’incontro con prefetto e viceprefetto Antonio Angeloni hanno partecipato il questore Francesca Montereali; il comandante provinciale dei Carabinieri, Alessandro Corda; il maggiore della Finanza, Antonio Manselli; i comandanti della Polizia locale Francesca Muzzini (Pesaro); Antonella Arduini (Pian del Bruscolo) e Stefania Giuliani (Gabicce Mare e Gradara). Tra sindaci e assessori sono stati presenti il vicepresidente dell’Unione Mirco Baronciani, i sindaci Filippo Gasperi (Gradara) e Roberto Rossi (Montelabbate), gli assessori Sara Mengucci di Pesaro e di gabicce Mare, Rossana Biagioni e Roberto Reggiani (foto).