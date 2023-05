Istruttori di fitness in acqua e tirocinante ragioniera

Piscina di Pesaro (presso Circolo Tennis in Baia Flaminia) cerca istruttore o istruttrice fitness in acqua per contratto di lavoro stagionale (giugnoluglioagosto) su turni.

Requisiti: essere in possesso di certificato di istruttore di fitness in acqua oppure senza certifircato, ma con esperienza di insegnamento acquagym, acquabike e altri simili. Per candidarsi contattare il seguentenumero ti telefono: 328 0771187 o inviare curriculum vitae a [email protected]

Per tirocinio retribuito di 6 mesi (ed eventuale contratto di apprendistato) presso impresa edile in Pesaro, si ricerca una ragioniera con orario di lavoro full time o part time.

Requisiti: Diploma di ragioneria; buona conoscenza dell’uso del pc; buona conoscenza del pacchetto office (word, excel, adobe, etc); basi di contabilità generale per candidiarsi inviare Curriculum Vitae a [email protected]