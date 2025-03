Italia Viva e 5 Stelle: il coro del dissenso

Non mancano anche su altri fronti politici dell’opposizione le reazioni alle dimissioni – ancora non ritirate – del sindaco Maurizio Gambini. "In un momento di grande incertezza per la città di Urbino, il sindaco Gambini ha annunciato le proprie dimissioni dopo soli 8 mesi dalla sua elezione. Questa decisione, che a dire del sindaco arriva in risposta a tensioni interne alla sua maggioranza e alle pressioni per l’assegnazione di poltrone e ruoli, costituisce un gesto di grande irresponsabilità – dicono dal Movimento 5 Stelle, Sinistra per Urbino e Urbino Rinasce –. Mentre la città è stretta nella morsa della crisi economica e demografica più grave, Maurizio Gambini si fa beffa delle responsabilità che ha assunto, prima candidandosi e poi accettando l’incarico a sindaco, dimostrando, ancora una volta, che sta amministrando per fini personali, piuttosto che per il bene della comunità. L’eventuale, ma molto probabile, revoca delle dimissioni ne renderebbero chiara la natura intimidatoria, condizionando di fatto la dinamica della legislatura e creando un clima di timore all’interno della maggioranza, in cui le pressioni e le tensioni interne continuerebbero a influenzare le decisioni e la governance della città", concludono.

"Non possiamo non sottolineare l’atto di responsabilità verso le Istituzioni di Gambini che con le sue dimissioni irrevocabili a rimesso il mandato ai cittadini – aggiunge Lucio Venerucci, presidente di Italia Viva Urbino e Montefeltro –. Personalmente lo trovo un atto giusto di responsabilità verso la città e gli elettori, bloccando sul nascere una deriva interna alla maggioranza foriera di nulla di buono, se non alla ricerca di prebende come denunciato dal sindaco e sfuggita di mano. Questa situazione è di esempio per tutti, le coalizioni di potere senza un progetto condiviso non servono alla città, ma sono utili solo per spartirsi le poltrone. Dopo 10 anni il ricambio era ed è necessario. Questa crisi sancisce la fine della trasversalità politica del civismo, una risorsa molto importante per le attività ludiche sportive della città ma a lungo termine carente di un progetto politico coeso e coerente. Nel bene o nel male Gambini – conclude Venerucci – ha avuto la capacità di coprire i vuoti e le contraddizioni interne delle forze politiche urbinati, e per questo è stato premiato dagli elettori in modo molto trasversale. Se Maurizio Gambini ritornerà indietro dalle dimissioni irrevocabili, può farlo e continuare ad amministrare legittimamente la città, ma agli occhi dei cittadini perderà la dignità che ha dimostrato di avere in Consiglio comunale".