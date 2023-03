Italia Viva e Azione: "Saltamartini ci trovi soluzioni sull’ospedale"

Preoccupa la sanità nell’Unione Montana Catria e Nerone e il coordinamento di Italia Viva ed Azione prendono posizione. "La presenza, nei giorni scorsi dell’assessore alla sanità Saltamartini a Cagli, per una visita alla struttura ospedaliera al “Celli“ per un incontro con le istituzioni, gli operatori del settore è senz’altro da salutare positivamente, ma se siamo contenti della presenza dell’assessore, non possiamo non ricordare le problematiche più stringenti. A cominciare dalla seconda ambulanza per il soccorso territoriale di emergenzaurgenza per i territori dei comuni di Cagli, Cantiano, Acqualagna e parte dei comuni di Frontone, Piobbico e Apecchio, con tempi di intervento molto lunghi e difficoltosi in un territorio molto ampio e con una viabilità molto problematica. Pensiamo che una ambulanza con solo volontari (come sembra si stia decidendo di fare) invece di un mezzo di soccorso con personale infermieristico a bordo non sia nell’interesse dei cittadini. Pensiamo inoltre che la Regione sia ancora in tempo per rivedere questa decisione. Siamo altresì preoccupati per le “non decisioni“ in merito alla sistemazione e al futuro dell’attuale struttura ospedaliera “Celli“ per la quale va deciso rapidamente quale e quando sarà l’intervento di adeguamento alle norme antisismiche del terzo piano, prevedendo un apposito finanziamento come è stato fatto per altri ospedali. Vanno portati a 35, come previsti sulla carta, i posti di Cure Intermedie (oggi sono solo 15) e va stabilito quale rapporto avere con il privato convenzionato che gestisce, oltre alla Riabilitazione Intensiva e alla Lungodegenza, anche la Radiologia per la quale da oltre un anno sono fermi i lavori di ampliamento e ammodernamento tecnologico, previsti anche con la dotazione di una Tac. E poi il nuovo Ospedale di Comunità e Casa della Comunità al momento ci sono solo delle schede progettuali con superficie di circa 2.400 metri quadri per 40 posti letto di Cure Intermedie ed una Casa della Comunità di 190 metri quadri".

ma. ca.