Italia Viva e +Europa:: "Riaprire i negozi"

In attesa della presentazione del 27 aprile Italia Viva Urbino e Più Europa, insieme alla coalizione a sostegno di Federico Scaramucci, propongono idee da mettere in programma. In particolare sul commercio in centro storico. Dalla lista credono sia vitale invertire l’attuale trend e garantire condizioni migliori per chi ha un esercizio commerciale in centro città e per chi intende avviarne uno.

"Per fare ciò occorre aiutare chi fa commercio e garantisce servizi con un fondo di compensazione Irap, così da abbassare la pressione fiscale sugli esercizi economici e prevedere percentuali di compensazioni fino al 50% per esercizi la cui compagine sociale sia a prevalenza di under 35. Anche chi affitta dovrebbe essere aiutato introducendo un fondo di compensazione comunale Irpef per contratti di affitto su immobili ad uso commerciale collocati nel centro storico". Su questo progetto Giovanni Alvarez aggiunge: "In questi ultimi dieci anni, anche a causa di politiche che disincentivano lo sviluppo del centro storico, abbiamo assistito ad uno spopolamento di quest’ultimo. Se oggi camminiamo per via Mazzini vediamo vetrine impolverate di negozi sfitti e quelle poche attività che restano aperte devono far fronte a grosse difficoltà con un’amministrazione comunale alla quale importa poco e nulla. I pochi esercizi commerciali del centro storico, eccetto quelli di ristorazione e i bar, sono storici e da tempo nessun giovane è incentivato ad aprire attività nel perimetro delle mura".

fra. pier.