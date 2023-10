Italia Viva, il nuovo presidente è Laura Valentini

E’ di Colli al Metauro il neopresidente provinciale di Italia Viva. Laura Valentini (foto) - 24enne, consigliera di opposizione nel suo Comune e coordinatrice provinciale uscente del partito di Matteo Renzi insieme a Federico Talè - ha avuto la meglio sull’altro candidato alla presidenza, Matteo Palma. "La mia elezione è un nuovo punto d’inizio – sottolinea -. Con Federico (Talè, ndr), é iniziato un proficuo lavoro fatto di tavoli tematici su sanità, infrastrutture e lavoro, che vorrei implementare. E’ necessaria, sicuramente, una riorganizzazione del territoriale; dobbiamo cercare di allargare la platea di persone a cui ci rivolgiamo, garantendo una maggiore presenza nella società e nella istituzioni, per diffondere le nostre proposte". "Credo profondamente – aggiunge - che la partecipazione politica attiva sia fondamentale. Fatta con impegno e serietà e che possa coinvolgere sempre di più noi giovani, perché abbiamo bisogno di aumentare le nostre competenze per diventare amministratori capaci. Per questo, serve lavorare in sinergia con chi ha più esperienza. L’idea è di creare un ciclo di incontri con esperti di vari settori".

Laura Valentini mette nel mirino le prossime elezioni: "Il congresso di Italia Viva di domenica scorsa ha ravvivato l’entusiasmo dei tesserati. Vorrei non disperdere queste energie iniziando subito a lavorare, visti gli importanti appuntamenti elettorali che ci attendono: amministrative ed Europee tra pochi mesi. C’é bisogno di un’alternativa lontana dagli estremismi e dai populismi. Sul territorio guarderemo i programmi l’idea di futuro che ne deriva e daremo sostegno a quella più vicino alla nostra".

s.fr.