Italia Viva in campo: "Serve un grande termovalorizzatore"

"Sì ad un grande termovalorizzatore regionale o, addirittura, che serva Marche e Umbria; e basta ai partiti del ‘no’ a prescindere". Laura Valentini e Federico Talè, coordinatori provinciali di Italia Viva, propongono una soluzione netta "per porre fine al ‘tema discariche’ che sta surriscaldando gli animi a livello amministrativo, industriale e sociale, dividendo territori e mondo politico ed imprenditoriale. Nell’ultima partecipata e vivace assemblea provinciale di Italia Viva abbiamo affrontato molti argomenti importanti per lo sviluppo del territorio di Pesaro-Urbino e la sua qualità della vita. E nel corso del dibattito è emersa in maniera chiara la necessità di approcciare il problema dei rifiuti in modo pragmatico e non ideologico, con una serie di misure idonee che incentivino ulteriormente la raccolta differenziata, l’applicazione della tariffa puntale (chi meno inquina meno paga) e la cultura contro lo spreco, e, prima ancora, che non prescindano dalla realizzazione di un termovalorizzatore per l’intera regione o, meglio ancora, per Umbria e Marche". Talè e Valentini aggiungono: "Naturalmente, per arrivare a questa soluzione è necessario che l’amministrazione regionale riveda il proprio Piano dei rifiuti".

"Durante la scorsa consiliatura, di cui ho fatto parte – puntualizza al riguardo Federico Talè –, per responsabilità del Pd non si è riusciti ad inserire nel Piano la previsione di un termovalorizzatore. Vediamo, ora, se questa destra, che si dice alternativa alle politiche ambientaliste e del ‘no’ a prescindere, riuscirà a fare qualcosa di concreto in tale direzione e a rompere col passato, tenendo anche conto che giorno dopo giorno si perfezionano sistemi di termovalorizzazione sempre più avanzati e meno impattanti". Sul sito in cui costruire un simile impianto Talè e Valentini precisano: "In questa fase, stante le attuali normative, dovrà essere la Regione ad individuare la location più adatta; ma, certo, è auspicabile che si possano rivedere le competenze fra regioni, comuni e Stato e che, sullo smaltimento dei rifiuti, in quanto tema di interesse nazionale, nasca un Piano per l’intera Italia, in modo che sia il governo centrale a stabilire dove è più opportuno realizzare i termovalorizzatori".