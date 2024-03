Italia Viva: "Noi siamo con Scaramucci"

Italia Viva Urbino è una realtà. Il partito sosterrà Federico Scaramucci nella corsa elettorale dell’8 e 9 giugno. Chiarite anche le questioni interne, dopo che la direzione provinciale aveva sollevato l’inopportunità di aderire alla coalizione “La città che verrà“: "il presidente nazionale ha detto che nei territori si decide città per città, come sta avvenendo. Abbiamo una linea precisa, riformista, e se ci sono candidati che hanno questo profilo noi ci siamo".

Presidente della sede ducale è Lucio Venerucci che spiega: "Il partito nella zona di Urbino è molto importante, siamo passati alla fase nuova dopo il congresso. La squadra è composta da molti giovani e abbiamo una visione, cosa essenziale in politica per realizzare progetti. Penso che il nostro partito possa dare un contributo notevole per questo territorio. Pensiamo di poter rappresentare i cittadini e le imprese. Vogliamo costruire una società nuova e aperta, dove i giovani possono trovare il loro punto di partenza e garantire pari opportunità. Importanti per noi sono la scuola, la sanità e una piano casa".

Dopo Venerucci ha parlato Giovanni Alvarez, capo delegazione della lista nella coalizione La città che verrà: "Siamo qui per dare un segnale forte, da subito abbiamo caldeggiato per Scaramucci sindaco, siamo parte attiva della coalizione. Portare Urbino in Europa è l’ambizione di Italia Viva, oggi c’è bisogno di tornare a trattare temi essenziali, come lo spopolamento. Dobbiamo portare e trattenere i giovani che sono freschezza di idee. Abbiamo un ateneo molto importante con piani di studio da fare invidia. Chi viene in città per studiare vuole restare ma non trova opportunità, ecco perché servono politiche giovanili concrete e che permettano di intraprendere attività imprenditoriali qua. Abbiamo pensato a un pacchetto di aiuti per calmierare i prezzi dei negozi in centro – prosegue Alvarez –. La viabilità è essenziale per il lavoro così come gli spazi, per questo la Data potrebbe diventare un’area co-working. Ma anche far rivivere i borghi e renderli sempre più parte integrante della città; ad esempio l’ex Osca di Canavaccio può diventare una sede per l’università; questo significherebbe rendere ancora più coesa una frazione alla città. Sulla sanità bisognerebbe prendere la direzione della medicina di comunità come in Emilia Romagna e sarebbe un modello vincente. Un nostro impegno sarà quello di portare i medici di base nei borghi e l’infermiere di comunità. Il sistema delle Cau (Centro di assistenza urgenza) andrebbe portato anche a Urbino per alleggerire il pronto soccorso e dare una risposta agli studenti. Urbino è e deve essere il riferimento dell’entroterra". Parte attiva del gruppo Carla De Angelis, che porta un tema che conosce molte bene come guida turistica: "Urbino non ha mai creduto nel turismo, è ritenuta una cosa che ti cade in testa. Non è così. È un volano per l’economia del territorio".

Francesco Pierucci