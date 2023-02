Italia Viva: "Su sanità e infrastrutture la Regione vada oltre ai proclami: servono fatti"

"Su sanità e infrastrutture servono azioni concrete ed efficaci". E’ questo il fulcro della posizione di Italia Viva,

le cui commissioni permanenti del gruppo provinciale si sono recentemente riunite a Urbino. Sulla sanità la nota dei coordinatori Federico Talè e Laura Valentini è perentoria: "A due anni dall’insediamento della giunta regionale Acquaroli, oltre ai proclami, su cui si è fondata la sua vittoria elettorale, e ad alcune modifiche al momento solo formali, come la costituzione delle Ast, non si riscontra nessun risultato positivo tangibile. E’ vero che alcune problematiche vengono da lontano, ma sono invariate, se non peggiorate, le difficoltà riguardanti il settore ospedaliero, la medicina territoriale, la medicina di base, la prevenzione e l’utilizzo delle tecnologie. Sugli abitanti del territorio provinciale gravano pesantemente le lunghissime liste d’attesa per le visite specialistiche, la mancanza di guardie mediche, il depotenziamento dei servizi, soprattutto nell’entroterra, e i tempi biblici dei pronto soccorso. La salute dei cittadini sta diventando un diritto e un bene sempre meno tutelato. L’età media è molto alta, le persone sono costrette a ricorrere sempre più spesso ai servizi della sanità privata, spendendo cifre importanti, e chi si trova in difficoltà economiche non riesce più a curarsi adeguatamente. Ricordiamo bene la propaganda della destra contro l’ingresso del privato e ora stanno privatizzando tutto".

Sul tema infrastrutture Talè e Valentini puntualizzano: "Serve una visione concreta e pragmatica, a partire dalla Fano-Grosseto, per la quale occorre concentrarsi sui tratti strategici per il territorio provinciale. Tra questi il ‘lotto 10’, che eliminerebbe un imbuto pericoloso e permetterebbe di collegare con rapidità la superstrada (attualmente ferma a Canavaccio di Urbino) con la nuova bretella a partire dalla grande rotatoria di Bivio Borzaga. Con queste soluzioni sarebbe agevolato il raggiungimento della città di Urbino e i suoi servizi, quali l’Università e l’ospedale; senza tralasciare il settore turistico. Lo stesso ragionamento vale anche per la Pedemontana delle Marche, i cui due tratti strategici sono stati individuati dai comuni di Cagli, Serra Sant’Abbondio, Frontone e Sassoferrato, deliberati dalle rispettive giunte municipali e confluiti in due distinti stralci. Al riguardo esiste un progetto quasi definitivo, redatto dalla Provincia di Pesaro e Urbino nel 2018, corredato da un’analisi dei costi, quadri economici e opere (gallerie e viadotti), che hanno identificato gli interventi nel loro complesso e hanno previsto il collegamento rapido di due grandi rotatorie già realizzate".

"L’impegno di Italia Viva – concludono i due coordinatori provinciali - sarà continuo ed attento allo sviluppo delle situazioni, senza pregiudiziali, ma con visione oggettiva e propositiva. Con l’occasione ricordiamo l’apertura del tesseramento 2023, basato sull’ acronimo Scelta: Sanità, Cultura, Europa, Territorio, Lavoro, Avvenire".