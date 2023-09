Italiano per stranieri a Fano: 13 ragazzi sui banchi per integrarsi

Lezioni di italiano per integrarsi al meglio e quanto prima nel territorio. "Grazie al sostegno della Bcc di Fano, Casa Lucia è riuscita ad avviare un corso di italiano per i suoi 13 ragazzi, tutti minori stranieri non accompagnati" annuncia Lara Ricciatti, responsabile della struttura che ospita richiedenti asilo politico, minori stranieri non accompagnanti e minori da collocare in struttura da parte dei tribunali. Ad oggi ne ha ospitati 160. "I ragazzini, fra i 14 e i 18 anni, originari di Pakistan, Mali, Ghana, Tunisia ed Egitto, sono giunti in Italia alla ricerca di prospettive di vita migliore - prosegue Ricciatti -, per emanciparsi da situazioni di povertà e degrado". Casa Lucia è una delle strutture della Cooperativa Utopia, nata nel 2016 per l’intensificarsi del fenomeno migratorio di questi ultimi anni. Il nome è dedicato alla figura di Lucia Luttichau, che nel dopoguerra si adoperò per l’accoglienza di ragazze orfane.