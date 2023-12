Italiano per stranieri. Soprattutto le donne sono le benvenute

L’assessorato alle politiche sociali di Terre Roveresche e la Caritas Diocesana hanno organizzato un corso gratuito di lingua italiana per stranieri maggiorenni che si terrà a Orciano (all’oratorio ‘Kolbe’ della parrocchia Santa Maria) a partire dal 19 dicembre. Le iscrizioni, da effettuare all’ufficio servizi sociali (0721.97424), sono già aperte e le lezioni si svolgeranno due volte alla settimana, tutti i martedì e i giovedì, dalle 10 alle 11,30, per un periodi di tre mesi. "L’iniziativa – sottolinea il vicesindaco Lucia Borsini – vuole fornire strumenti per una maggiore integrazione agli stranieri che vivono nel territorio, con particolare attenzione alle donne adulte, che sono quelle con minori occasioni di socialità".