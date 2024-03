Italservice affronta la corazzata Genzano

Impegno casalingo sulla carta proibitivo per l’Italservice che oggi alle 20,30 al PalaMegabox ospita il Genzano, seconda forza di campionato. "La gara contro l’Ecocity è certamente tra le più difficili di questo finale di stagione – avvisa mister Fausto Scarpitti --. Innanzitutto per il valore dell’avversaria che sta consolidando a suon di vittorie il secondo posto in graduatoria e che viene da una serie lunghissima di risultati utili consecutivi. Sono un team con tantissime rotazioni e molte individualità importanti, una su tutte il nostro ex pivot Julio De Oliveira, ma che sta esprimendo anche un futsal intenso e aggressivo. Da parte nostra, dopo la sfortunata sconfitta di Sala Consilina, sappiamo che abbiamo la necessità di fare immediatamente punti per non perdere terreno dalla zona playoff, anche se di fronte avremo forse la squadra più in forma del momento".

Pesaro è comunque pronta alla sfida e conta sul supporto dei suoi tifosi: "Ci stiamo allenando con grande impegno e attenzione per arrivare al match di domani sera nelle migliori condizioni possibili per dare un’altra gioia al nostro splendido pubblico". Sul match interviene anche il vice presidente Moreno Bordoni: "Sarà una partita molto importante contro una squadra fortissima che si candidata ad essere una delle protagoniste del campionato e che arriverà nelle prime posizioni. Per noi è un momento abbastanza delicato, perché la sconfitta con il Sala Consilina, diretta concorrente per i playoff, ha lasciato il segno. Abbiamo giocato un primo tempo straordinario, purtroppo alcuni episodi negativi dovuti a gol sbagliati in maniera clamorosa e a qualche incertezza difensiva, ci hanno portato a una sconfitta che ci mette in difficoltà. Però in questa settimana ho visto la squadra allenarsi in maniera molto seria e determinata".

Beatrice Terenzi